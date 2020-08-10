專案貸款乏人問津 藍籲扶植中小企業

「央行有7000億專案貸款，135萬家中小企業卻都沒使用到，政府應重新檢討政策。」國民黨智庫10日舉辦座談會，黨主席江啟臣表示，政府經濟政策應化被動為主動，扶植中小企業。立委曾銘宗則指出，國營企業預算可以挪為緊急用，央行專案貸款則必須重新檢討過少企業使用的狀況。

政府化被動為主動

藍營智庫國家政策基金會10日舉辦「新冠疫情對全球與台灣經濟的影響與因應座談會」，國民黨主席江啟臣指出，根據彰化抗體普篩結果顯示，民間有不少人曾感染或就是病毒帶原者，這會讓民眾有很高的疑慮。他說︰「政府不能夠掉以輕心，應該想著我們還可以再做什麼。」

江啟臣表示，邊境篩檢這件事情對很多縣市來說很重要，因為入境者居家檢疫最後都是回到地方，散佈在各個縣市，地方首長壓力很大、不確定風險又很高。他說：「地方法規沒辦法約束民眾，比利時工程師確診到處晃的案例，就看出很多縣市首長束手無策。」他強調，雙重保險就該以邊境普篩加上居家檢疫。

「政策應該要化被動為主動。」江啟臣表示，紓困跟振興都是國民黨最早提起，「我們是超前部屬思考策略，執政黨也需要回應民意。」他認為，政府應擴大內需，讓真正需要被紓困的中小企業借得到錢，避免造成倒閉潮，也該意識到如美國與中國的貿易、科技戰角力已讓國際失去領導者，必須自立自強。

重視中小企業

國家政策研究基金會召集人林祖嘉補充，美中貿易戰已使國際經濟產生很大衝擊，突然新冠疫情又爆發，「世界銀行估計全球經濟成長率會是負5%，美國第二季是負32%，我們第一季大概1.57%。」他認為，全年大概可以維持在1.67%，是得利於台灣疫情控制良好，但長期的經濟影響還是非常大。

立委曾銘宗表示，國營事業有高達2兆6預算，可以重新檢討用來緊急之用。他說：「央行7000億專案貸款，135萬家根本沒跟銀行往來，只有15萬家在使用，政府應該檢討並重視中小企業的發展。」他認為，美國經濟會呈現W型反轉，也就是有兩波惡化。

「國際熱錢湧入台灣，造成台幣持續升值。」賴士葆指出，目前的貨幣政策對出口相當不利，「這點從股市一直升就能看出來。」他建議，如果政府希望能提振經濟，藉這次與美國部長見面應積極洽談簽署FTA的可能性，如此才能對總體經濟有所改善。

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