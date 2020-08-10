生華科獲第二家美醫療機構青睞 再簽人體臨床試驗MOU

生華科（6492）今（10）日宣布，繼上周與全美最大醫療體系之一的Banner Health簽署合作備忘錄之後，公司的新冠疫情的藥物CX-4945，再度與美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構簽訂合作備忘錄，將進行由研究者發起主導的IIT(Investigator-Initiated Trial)新冠人體臨床試驗。

生華科指出，隨著疫情美國持續升高，情況緊迫，讓全美大型醫療機構紛紛主動向外尋求治療新冠的潛力

藥物和臨床合作。生華科甫於8月6日公布和Banner Health簽署合作備忘錄，將盡速展開CK2抑制劑CX-4945治療新冠患者的人體臨床試驗，今日公告再和美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構正式簽訂合作備忘錄，將進行由研究者發起主導的IIT新冠人體臨床試驗。

生華科表示，這家醫療機構日前才完成另一家美國生技公司CytoDyn的新冠二期人體臨床試驗，對於新冠患者收案和執行試驗已有豐富經驗，這次和生華科合作，預期可加速完成生華科CX-4945治療新冠患者臨床試驗。

美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構，位於蓋恩斯維爾市，由Dr. Christopher P. Recknor負責主持，Dr. Recknor已有逾20年豐富醫界資歷，在美國新冠疫情剛爆發時，此醫療機構即積極參與CytoDyn一項單株抗體Leronlimab治療新冠肺炎二期臨床試驗，並在7月順利完成並且推進三期臨床試驗。

市場研究員認為，生華科的CX-4945接下來將直接在人體驗證抗新冠病毒療效，已有多個國際權威抗病毒實驗室的研究成果背書成功機會頗大，如果能順利取得緊急使用授權，加上CX-4945原本用於治療膽管癌、基底細胞瘤和髓母細胞瘤等多項癌症適應症，推算授權金額逾十億美元，可望寫下台灣生技產業的新里程碑。