無薪假人數爆減近三成 台灣經濟的春天要回來了?

勞動部今天公布最新無薪假統計，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計734家，實施人數19458人；較上期減少企業388家，人數減少7627人。勞動部指出，這是2月新冠肺炎疫情爆發以來，人數減幅最大的一次，減少約二成八，納入統計的各類別產業、六都實施人數皆下降。也是五月以來，無薪假首次實施人數降到兩萬人以下。

但這代表景氣已經回春了嗎？勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，整體來看來是減緩。但也可能是因為統計數字是八月初，七月底剛好有一批無薪假結束，但新的一月還未開始協議與實施，「必須還要做更長期的審慎觀察」。

各類別產業實施無薪假人數皆減少。製造業尤其明顯，較上期減少近4000人，共282家、1萬3577人。其中金屬機電工業減少人數最多，目前實施無薪假為143家、4699人，較上一期減少43家、1930人；民生工業53家、3476人，較上期減少26家、1244人。化學工業58家、4605人實施無薪假，較上期減少15家、289人；資訊電子業28家、797人，較上期減少6家、468人。

與製造業連動的批發零售業，此次實施無薪假為220家、3588人，較上期減少126家、1303人。運輸倉儲業實施無薪假為29家、591人，較上期減少35家、1004人；住宿餐飲業為33家、380人，較上一期減少19家、395人。包括旅行社在內的支援服務業，實施無薪假47家、499人，較上期減少33家、257人。黃維琛認為，振興券和國旅回溫，讓這些產業「緩一口氣」。