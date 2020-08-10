好消息！無薪假人數大減三成 製造業、服務業雙降
勞動部今（10）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，製造業、服務業實施無薪假人數雙降，目前整體實施無薪假家數和人數大幅減少至734家、19,458人，一口氣減少7,627人，較上期減少近三成，是今年初新冠肺炎疫情爆發以來，人數減幅最大一次。
勞動部官員表示，這波無薪假在5月分突破2萬人之後，本周再度跌到2萬人以下，而且從製造業到服務業各業皆有顯減勢，顯示政府振興措施達到成效，可樂觀預期無薪假短期內已有減緩之勢。
勞動部統計顯示，這期無薪假人數減少最多是製造業，目前仍有282家、13,577人實施無薪假，一周之內減少90家、3,931人；而且四大業別皆呈下降。
其中，向來被視為無薪假重災區金屬機電目前實施無薪假有143家、4,699人實施無薪假，較上一期減少43家、1,930人；民生工業目前有53家、3,476人實施無薪假，一周之內減少26家、1,244人。
化學工業現有58家、4,605人實施無薪假，較上一期減少15家、289人；資訊電子業實施無薪假亦減少至28家、797人，一周內減少6家、468人。
值得注意的是，製造業實施無薪假家數、人數明顯減少，是否與政府針對工具機、紡織等業推出紓困3.0有關，仍須進一步觀察。
服務業方面，與製造業連動強的批發零售業，實施無薪假減少至220家、3,588人，一周之內減少126家、1,303人，減勢相當明顯。
受惠於國旅回溫，運輸倉儲業實施無薪假減少29家、591人，較上期減少35家、1,004人；住宿餐飲業則減少33家、380人，較上一期減少19家、395人。
包括旅行社在內的支援服務業，目前實施無薪假有47家、499人，較上一期減少33家、257人。
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