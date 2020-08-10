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無薪假人數大減7,627人 疫情以來降最多的一次

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
動部今（10）日公布最新一期無薪假統計，較上一期人數減少7,627人，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說：「這是2月疫情以來人數減幅最大的一次，減少28%。」 圖／聯合報系資料照片
動部今（10）日公布最新一期無薪假統計，較上一期人數減少7,627人，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說：「這是2月疫情以來人數減幅最大的一次，減少28%。」 圖／聯合報系資料照片

勞動部今（10）日公布最新一期無薪假統計，較上一期人數減少7,627人，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說：「這是2月疫情以來人數減幅最大的一次，減少28%。」而且是普遍性的減少，各產業、六都實施人數都下降。

新一期實施無薪假的事業單位計734家，實施人數1萬9,458人。8月3日公布實施家數計1,122家，實施人數2萬7,085人。本次減少388家，人數減少7,627人。

黃維琛表示，製造業無薪假人數減少尤其明顯，減少近4,000人。最近幾期製造業放無薪假的人數一直上升，各界都相當關注，「終於看到明顯下降了。」

上一期製造業放無薪假的家數有372家、1萬7,508人，這一期減至282家、1萬3,577人。製造業各業都減少，金屬機電工業減少人數最多，由上一期的6,629人減至4,699人，減了近2,000人、近三成。

服務業部分，批發零售、運輸倉儲、支援服務業（含旅行社）無薪假人數都繼續減少，黃維琛指出，這幾個服務業景氣回溫。

無薪假實施人數大減是否表示勞動市場最壞情況已過了，可以放心了？黃維琛表示，還是要謹慎以對。因為這一期人數減少，其中一個原因可能是部分公司在7月底結束實施，剛好碰到的統計循環，所以還要繼續觀察。

他說，而且國外疫情尚未減緩，出口地區在疫情和緩國家，廠商受創小，出口主要地區剛好在疫情比較嚴峻地區，受創會比較重，廠商與廠商之間會有差別。

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