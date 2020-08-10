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資安、疫情帶動需求 電腦及資訊服務業營業額年增6.8%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
資安、疫情帶動需求，第2季電腦及資訊服務業營業額年增6.8%。圖／經濟部提供
資安、疫情帶動需求，第2季電腦及資訊服務業營業額年增6.8%。圖／經濟部提供

經濟部統計處今（10）日公布「第2季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額」最新統計，僅電腦及資訊服務業營業額表現出成長態勢，達953億元，年增6.8%。但，受到疫情影響，專業技術服務業及租賃業營業額的第2季表現都是衰退。

在電腦及資訊服務業部分，其中電腦程式設計業719億元，年增8.7%，主因客戶對電腦系統整合、雲端建置及網路資安等需求成長，加以網路數據交換應用需求增加所致。此外，資訊服務業234億元，年增1.4%，主因疫情帶動宅經濟服務需求，使得網站平台服務收入增加，加上代客處理電子資料交換等業績成長所致。

另，在專業技術服務業部分，第2季營業額749億元，年減6.3%。其中，管理顧問業與廣告業及市場研究業因受疫情影響，接案量減少，各減3.0%與6.6%；專門設計業因展覽會場、電子產品設計、及室內空間等設計業務量減少，年減7.3%；攝影業因室內、戶外海報、相片影像輸出及婚紗攝影等業績減少，亦減20.1%。

此外，租賃業營業額則為331億元，年減2.3%，其中機械設備租賃業雖營造用及工業用機械設備租用需求增加，但辦公用及舞台燈光音響等設備出租業績下滑，致年減9.0%；運輸工具租賃業則微增0.8%，主因企業用戶與旅遊租車服務受疫情影響需求縮減，但業者多角化經營減緩衝擊所致；個人及家庭用品租賃業，則因語音導覽設備及影音碟片等出租減少，年減3.0%。

疫情

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