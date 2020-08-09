經濟部與中鋼推動環保減排 成效卓著
經濟部持續推動減排，興達發電廠已投入309億元改善設備及興建室內煤倉，排放量削減約56%，未來將再投入125億元，進一步降低排放 。
中鋼表示，經濟部近幾年來加大國公營事業空污改善力道，在供電無虞情況下，未來火力發電將以淨潔天然氣為主，搭配燃煤機組持續汰舊換新採用超超臨界高效率機組，並積極推動配合空污嚴重時降載、提升發電廠空污防制設備效能、透過最新發電技術予以提昇效率，逐步降低電廠空污排放。
中鋼公司更規劃投入316.25億元，加速推動煤礦封閉式建築及一、二階煉焦爐汰舊換新及乾式淬火設備工程等環保改善工程。同時投入97.2億元設置煤礦封閉式建築，並預計投入219. 05億元進行新一、二階煉焦爐及乾式淬火設備工程，前述工程完成後，合計每年可減少排放粒狀物72.6公噸。
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