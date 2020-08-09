經濟部與中鋼推動環保減排 成效卓著

黃金價格再創新高，最近銀樓出現賣金潮，絡繹不絕的民眾拿出陳年金飾到銀樓變現，賺到這波金價的人樂了，要結婚的新人卻可能笑不出來，一整組結婚金飾買下來破20萬元，負擔加倍。銀樓裡討論最多的是「金子還會漲嗎？會不會賣太早？」銀樓老闆多半笑答「千金難買早知道。」但與財經專家口徑一致，建議「分批賣出」。

2020-08-09 17:47