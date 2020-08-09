史上最大規模！4大國營事業結清舊制年資 發出331億

經濟部四大國營事業工會爭取結清舊制年資去年獲准後，至今年六月底，總計八八六五名國營事業員工選擇先結清年資，經濟部須先給付近三三一億元退休金。估計平均每人約可領到三七○萬元。

這是勞退新制上路十五年以來，最大一次結清舊制年資的案件。據傳不少人打算領回後，再把錢轉入勞退新制帳戶，分配基金收益。

經濟部人事處長陳榮順表示，三三一億元退休金，全由原本國營事業按月提存到台銀的退休準備金專戶支應，不會用到公務預算。

原本勞基法退休制度（勞退舊制），規定勞工必須在同一事業單位工作達一定年資才能領到退休金，導致九成以上勞工領不到退休金。

二○○五年七月一日起新的勞工退休制度（即勞退新制）上路，設有落日條款，另規定勞工保留的舊制年資，勞資雙方可合意結清，先領舊制退休金；不過，多數雇主意願不高。

四大國營事業，包括中油、台電、台糖及台水，共近三點四萬名勞工。多數勞工都屬勞退舊制，有一點三萬餘名勞工在期限內選擇轉新制，同時保留舊制年資，這批勞工十年來一再爭取政府結清舊制年資，希望先落袋為安。

據了解，工會近年更積極爭取結清的另一個理由，因近年勞退新制基金投資績效不錯，勞工在新制帳戶的錢，都可參加分紅，不少國營事業勞工想將舊制結清的退休金，轉入新制，參與績效分配。

台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，四大工會去年十一月再度就此議題拜會時任經濟部長沈榮津，終獲部長同意。

經濟部統計，四大國營事業符合結清年資的勞工中，同意先結清的八八六五人，約占六成四，一律結算到今年六月卅日，多數是年資廿五年以上員工，其中，以台電四二七七人最多，其次是台灣石油三四四四人、台糖八三○人、台水公司三一四人。