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影／打擊汙染源還要種樹 盧秀燕送相思樹給醫界致意

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
88抗暖化反空污遊行今天在台中市登場，醫界、環團提出三大訴求，台中市長盧秀燕支持並送上一株相思樹給台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃，肯定他對呼吸權的努力，「相思樹」還是抗暖化第一名的樹木，每公頃可吸收380公噸二氧化碳。記者喻文玟／攝影
88抗暖化反空污遊行今天在台中市登場，醫界、環團提出三大訴求，台中市長盧秀燕支持並送上一株相思樹給台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃，肯定他對呼吸權的努力，「相思樹」還是抗暖化第一名的樹木，每公頃可吸收380公噸二氧化碳。記者喻文玟／攝影

88抗暖化反空汙遊行今天在台中市登場，醫界、環團提出三大訴求，第一是宣布氣候緊急狀態，第二是訴求減碳改善空汙，中南部為優先，第三訴求訂定無煤期程2050年淨零碳排、2025年中火無煤，希望縣市首長響應。

台中市長盧秀燕表示，三點訴求完全支持「敢站出來的人，就是支持的人」，但她要再加「三要」，要關掉中火二、三號機租、要台中市生煤管制自治條例是有效的、要對中火裁罰是有效的！最後並送上一株相思樹給環團。

盧秀燕表示，十多年來，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃和醫界好朋友，為中南部呼吸權奮鬥，很了不起，向他致意送相思樹，感謝他長期對維護環保、民眾健康的努力。

盧說，相思樹是中部山區很常見的台灣原生樹種，也是能防風、綠化、保護水土的良好樹種，也是抗暖化第一名樹木，每種植1公頃可吸收380公噸二氧化碳。

盧秀燕說，打擊汙染源以外，還要「興利」加強綠化，以一棵相思樹向環團、醫界致謝。

中火 盧秀燕 台中市

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