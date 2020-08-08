影／打擊汙染源還要種樹 盧秀燕送相思樹給醫界致意

88抗暖化反空汙遊行今天在台中市登場，醫界、環團提出三大訴求，第一是宣布氣候緊急狀態，第二是訴求減碳改善空汙，中南部為優先，第三訴求訂定無煤期程2050年淨零碳排、2025年中火無煤，希望縣市首長響應。

台中市長盧秀燕表示，三點訴求完全支持「敢站出來的人，就是支持的人」，但她要再加「三要」，要關掉中火二、三號機租、要台中市生煤管制自治條例是有效的、要對中火裁罰是有效的！最後並送上一株相思樹給環團。

盧秀燕表示，十多年來，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃和醫界好朋友，為中南部呼吸權奮鬥，很了不起，向他致意送相思樹，感謝他長期對維護環保、民眾健康的努力。

盧說，相思樹是中部山區很常見的台灣原生樹種，也是能防風、綠化、保護水土的良好樹種，也是抗暖化第一名樹木，每種植1公頃可吸收380公噸二氧化碳。

盧秀燕說，打擊汙染源以外，還要「興利」加強綠化，以一棵相思樹向環團、醫界致謝。