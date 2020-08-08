財部招商 釋1,800億商機

財政部昨（7）日舉辦2020年度招商大會，釋出總金額逾1,800億元公共建設商機。今年最大規模招商案件仍為北投士林科學園區地上權，由台北市政府二度釋出，投資金額高達318億元；交通部所釋出的高鐵台中站周邊開發案，規模亦達147億元，為今年第二大亮點招商案件。

彙總今年全台促參、地上權、土地開發、公辦都更等各類型公共建設，招商案共釋出72件、潛在商機逾1,800億元。行政院副院長沈榮津致詞時指出，《促進民間參與公共建設法》於2000年立法上路，這20年來帶動了1.8兆元商機、28萬個就業機會，為經濟成長帶來正面貢獻。

沈榮津表示，去年在各機關積極努力招商下，促參案共簽約95件，民間投資金額達1,745億元，今年推案金額更勝以往，期待在疫情侵襲之下，政府不只把關防疫，還能透過加強公共建設的方式，帶動民間投資力道。

財政部長蘇建榮說，今年大會釋出72件招商案中，共有150億元為長照設施建設案，120億元為國旅建設、80億元循環經濟、65億元的停車場用地與公務設施。