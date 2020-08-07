不用飛美國 句商店將聖地牙哥國際漫畫展搬進信義區

美國動漫影視盛會「聖地牙哥國際漫畫展Comic-Con International: San Diego」，今年在新冠肺炎疫情衝擊下暫停舉行，不過新光影城所經營的電影周邊商品展售店「句商店」，再攜手玩具代理商振光，即日起至8月31日在台舉辦首場「FUNKO美國聖地牙哥國際漫畫展」，漫畫粉絲不用飛美國，也能買到展覽限定商品。

振光玩具所代理的美國「FUNKO」，擁有上千種形象授權，包括漫威、迪士尼等，並發展出上千款不同風格的公仔玩具，因擁有超高CP值，是目前全球最暢銷的收藏級玩偶。句商店繼今年1月在台舉行FUNKO首次快閃店後，再次於新光三越信義A8館1樓，從即日起至8月31日限時限量為期展出一個月。

FUNKO在台首次美國漫畫展覽快閃店，將展出包括2020聖地雅哥限定版三眼怪凱文裝、我的英雄學院爆豪勝己、七龍珠超級賽亞人之神孫悟空、X戰警死侍韋德等眾多款式；以及其他紐約漫畫展、西雅圖漫畫展等展覽限定款，還有漫威、迪士尼、七龍珠、電影系列等各系列總計超過600款以上的商品，六吋公仔平均價位在499至599元。

而來自L.A.洛杉磯、好萊塢超紅話題包款品牌Loungefly，以創新的藝術設計及特別的款式而聞名，還有許多授權品牌系列，包括迪士尼、三麗鷗等也首次出現。