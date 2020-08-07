不用飛美國 句商店將聖地牙哥國際漫畫展搬進信義區

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
店中展售唯一的18吋哈利波特公仔，主角哈利波特身上的圍巾和臉上紋路都栩栩如生。記者何秀玲／攝影
店中展售唯一的18吋哈利波特公仔，主角哈利波特身上的圍巾和臉上紋路都栩栩如生。記者何秀玲／攝影

美國動漫影視盛會「聖地牙哥國際漫畫展Comic-Con International: San Diego」，今年在新冠肺炎疫情衝擊下暫停舉行，不過新光影城所經營的電影周邊商品展售店「句商店」，再攜手玩具代理商振光，即日起至8月31日在台舉辦首場「FUNKO美國聖地牙哥國際漫畫展」，漫畫粉絲不用飛美國，也能買到展覽限定商品。

振光玩具所代理的美國「FUNKO」，擁有上千種形象授權，包括漫威、迪士尼等，並發展出上千款不同風格的公仔玩具，因擁有超高CP值，是目前全球最暢銷的收藏級玩偶。句商店繼今年1月在台舉行FUNKO首次快閃店後，再次於新光三越信義A8館1樓，從即日起至8月31日限時限量為期展出一個月。

FUNKO在台首次美國漫畫展覽快閃店，將展出包括2020聖地雅哥限定版三眼怪凱文裝、我的英雄學院爆豪勝己、七龍珠超級賽亞人之神孫悟空、X戰警死侍韋德等眾多款式；以及其他紐約漫畫展、西雅圖漫畫展等展覽限定款，還有漫威、迪士尼、七龍珠、電影系列等各系列總計超過600款以上的商品，六吋公仔平均價位在499至599元。

而來自L.A.洛杉磯、好萊塢超紅話題包款品牌Loungefly，以創新的藝術設計及特別的款式而聞名，還有許多授權品牌系列，包括迪士尼、三麗鷗等也首次出現。

店中更展售唯一的18吋哈利波特公仔，主角哈利波特身上的圍巾和臉上紋路都栩栩如生。

句商店再攜手玩具代理商振光，即日起至8月31日在台舉辦首場「FUNKO美國聖地牙哥國際漫畫展」，漫畫粉絲不用飛美國，也能買到展覽限定商品。記者何秀玲／攝影
句商店再攜手玩具代理商振光，即日起至8月31日在台舉辦首場「FUNKO美國聖地牙哥國際漫畫展」，漫畫粉絲不用飛美國，也能買到展覽限定商品。記者何秀玲／攝影
句商店再攜手玩具代理商振光，即日起至8月31日在台舉辦首場「FUNKO美國聖地牙哥國際漫畫展」，漫畫粉絲不用飛美國，也能買到展覽限定商品。記者何秀玲／攝影
句商店再攜手玩具代理商振光，即日起至8月31日在台舉辦首場「FUNKO美國聖地牙哥國際漫畫展」，漫畫粉絲不用飛美國，也能買到展覽限定商品。記者何秀玲／攝影

漫畫 迪士尼 哈利波特

延伸閱讀

蓬佩奧與菲律賓外長通話 談南海共同利益

美國7月失業率降至10.2% 疫情復燃拖慢復甦

為何美國很少見豬肉漢堡？ 行家揭「真相」長知識

川普狂打台灣牌 「請益」之旅將把台灣推向抗中最前線

相關新聞

獨／曾是誠品五大店之一 北車M8誠品捷運店書店29日熄燈

誠品再關一店！曾經是誠品五大店之一、位於台北車站M8的「誠品捷運店」，其中的誠品書店將於8月29日關閉。誠品證實此事，並...

職災高峰期 勞動部減災策略8月起改「勤查重罰」

即將進入職災高峰期，加上今年1到7月職災人數約160人，跟去年同期相較之下，並無明顯下降，勞動部職安署因此從8月起將減災...

神祕建商變最大市場派 圖解寶佳帝國：禿鷹還是天使？

持股市值530億是「小看了」！寶佳總共已拿下5家公司經營權，更是東元、遠百等家底豐厚企業大股東。它標榜的股東行動主義是公司治理良藥，還是炒股逐利的藉口？

疫情衝擊 23％國人所得減少

新冠肺炎疫情真的衝擊收入！渣打集團最新調查，發現疫情發生後，23％台灣人所得減少，也有半數以上台灣人預期工作或收入會受影...

名家觀點／製造業財務危機 不可不防

國內解封將近兩個月，民眾出現報復性出遊與消費的情況，但國際間新冠肺炎疫情仍十分嚴峻，近日屢有境外移入案例，讓大家又提高警...

政院挺新創 四年將砸2,200億

國發會昨（6）日於行政院院會報告「亞洲．矽谷2.0」新創協助措施與成果，表示政府用於協助新創資源共達2,200多億元，包...

美官員將訪口罩國家隊

行政院長蘇貞昌昨（6）日表示，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）將於本周日（9日）訪台，將代表川普總統晉見蔡總統，除...

CPI連六跌 暫無通縮疑慮

主計總處昨（6）日發布今（2020）年7月消費者物價總指數（CPI），較去年同期下跌0.52%，為連續六個月下跌，跌幅有...

需求回溫…7月CPI連6跌 但「無通縮疑慮」

主計總處昨天公布七月消費者物價指數（CPI），較去年同期下跌百分之零點五二，雖是連第六個月下跌，但跌幅逐月收斂。主要原因...

南山人壽用愛圈近距離 為爸爸的健康把關

南山人壽於父親節前夕，規劃「用愛為爸爸圈住健康」的保戶關懷活動，特製專屬的健康量尺，透過每周定期幫爸爸簡單量腰圍的小舉動，拉近親子距離；更希望藉此提醒子女對爸爸付諸關心，同時增加對親人身體健康的了解。

熱門新聞

獨／曾是誠品五大店之一 北車M8誠品捷運店書店29日熄燈

「偽出國」第二班出發 星宇旅客興奮登機

北富銀老總爆出授信弊案 金管會：不排除約談說明

總經理涉弊案 北富銀董座發給員工內部信曝光

金價創歷史新高！破七千大關 新人買金飾買不下手

高通5G晶片熱銷 台積跟著旺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。