快訊

金門話怎麼教？給「本土語言教學」的幾個建議

經濟部再核准七家中小企業 擴大投資39億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（7）日召開中小企業投資審查會議，再添七家中小企業擴大投資39億元，包括達清環保、隆興冷凍、陸發塑膠、廣大保利龍、昇輪公司、宸宥科技及亞毅精密。最大案是達清環保斥資近24億元在桃園觀音區建置國內第一座固體回收燃料製作工廠。

經濟部說明，達清環保為環保局核可的甲級廢棄物清除公司，全台商家、工廠、餐廳、學校、飯店等場所各種事業廢棄物處理皆是服務範圍，有鑑於環保意識大增，廢棄物處理市場供不應求，將引進歐洲廢棄物處理技術，斥資近24億元在桃園觀音區建置國內第一座固體回收燃料製作工廠。

固體回收燃料製作工廠可將一般事業廢棄物製成固體燃料，提供國內造紙業、紡織業、汽電共生業、水泥業、燃煤鍋爐及發電廠當燃料使用，可有效解決廢棄物處理問題，亦提供新的再生能源方案，促進循環經濟，將為國內創造37個工作機會。

隆興冷凍為減少傳統低溫倉庫無效率進出貨、提高人員作業安全以及消費者食品安全，斥資3億元在高雄小港區新建低溫AS／RS自動智慧化物流中心，增加低溫食品的檢送分配、理貨、併櫃出口能力，將創八個就業機會。

陸發塑膠為開發多元及高單價新產品發展，計劃招聘69名本國員工，導入智慧化生產設備；未來可分解塑膠袋是銷售重點，將持續研發可堆肥環保材質運用於產品上，以達市場對塑膠袋環保標準的需求。

廣大保利龍將斥資3億元在新竹鳳山工業區擴建新廠，增設智慧化產線，並導入聯網製造系統，將生產資訊可視化，預計招募35名本國員工。

昇輪公司為因應少子化帶來的技術人員傳承不易之挑戰，同時提昇產能，將分年投入資金於彰濱工業區現有廠址擴建廠房及建置智慧化產線，提升生產效率及精進製造能力，將為國內提供四個工作機會。

宸宥科技考量近年客戶端搶攻5G晶片IC市場，為配合客戶腳步維持穩定高品質的服務，計劃投入400萬元，在新竹香山區既有廠區增設智慧化機台，提升技術實力。

亞毅精密計劃加碼逾2億元，於宜蘭利澤工業區廠房導入智慧機械、ECM電化學加工設備製程，產品可增加晶片可靠度與壽命，奠定半導體關鍵零組件之全球優勢地位，同時為宜蘭在地創造33名高科技人才就業機會。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過320家企業，投資1,332億元，帶來1.3萬個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動595家企業投資約1兆720億元，預估創造8.9萬個就業機會，後續尚有58家企業排隊待審。

環保 廢棄物

延伸閱讀

經濟部打造5G開放網路驗測平台 拚白牌設備兆元商機

再掀口罩搶購潮？14天9片、1片5元實名制到年底

全台好物嘉年華開幕 王美花用數位券力挺商家

【立委變利委4】監院調查報告 立委「關切」SOGO案紀錄全都露

相關新聞

獨／曾是誠品五大店之一 北車M8誠品捷運店書店29日熄燈

誠品再關一店！曾經是誠品五大店之一、位於台北車站M8的「誠品捷運店」，其中的誠品書店將於8月29日關閉。誠品證實此事，並...

職災高峰期 勞動部減災策略8月起改「勤查重罰」

即將進入職災高峰期，加上今年1到7月職災人數約160人，跟去年同期相較之下，並無明顯下降，勞動部職安署因此從8月起將減災...

神祕建商變最大市場派 圖解寶佳帝國：禿鷹還是天使？

持股市值530億是「小看了」！寶佳總共已拿下5家公司經營權，更是東元、遠百等家底豐厚企業大股東。它標榜的股東行動主義是公司治理良藥，還是炒股逐利的藉口？

疫情衝擊 23％國人所得減少

新冠肺炎疫情真的衝擊收入！渣打集團最新調查，發現疫情發生後，23％台灣人所得減少，也有半數以上台灣人預期工作或收入會受影...

名家觀點／製造業財務危機 不可不防

國內解封將近兩個月，民眾出現報復性出遊與消費的情況，但國際間新冠肺炎疫情仍十分嚴峻，近日屢有境外移入案例，讓大家又提高警...

政院挺新創 四年將砸2,200億

國發會昨（6）日於行政院院會報告「亞洲．矽谷2.0」新創協助措施與成果，表示政府用於協助新創資源共達2,200多億元，包...

美官員將訪口罩國家隊

行政院長蘇貞昌昨（6）日表示，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）將於本周日（9日）訪台，將代表川普總統晉見蔡總統，除...

CPI連六跌 暫無通縮疑慮

主計總處昨（6）日發布今（2020）年7月消費者物價總指數（CPI），較去年同期下跌0.52%，為連續六個月下跌，跌幅有...

政府安心旅遊竟成物價下跌推手 主計總處點出這原因

7月國內消費者物價指數（CPI）年跌0.52%，呈連續6個月下跌，隨了受到國際原油價格下跌影響之外，政府推安心旅遊，廠商...

疫情刺激網紅行銷 台灣跨國新創Partipost募資獲上億

亞洲網紅行銷平台Partipost日前宣布，已在新一輪募資中獲得350萬美元，折合約新台幣1.02億元。這次投資是由新加...

第二波疫情警報起 王美花：暫維持每日徵用口罩800萬片

台灣新冠肺炎疫情狀況又現變數，中央流行疫情指揮中心宣布8大場所應戴口罩，民眾也開始聽到「口罩又要管制」的消息。經濟部長王...

需求回溫…7月CPI連6跌 但「無通縮疑慮」

主計總處昨天公布七月消費者物價指數（CPI），較去年同期下跌百分之零點五二，雖是連第六個月下跌，但跌幅逐月收斂。主要原因...

熱門新聞

「偽出國」第二班出發 星宇旅客興奮登機

北富銀老總爆出授信弊案 金管會：不排除約談說明

獨／曾是誠品五大店之一 北車M8誠品捷運店書店29日熄燈

總經理涉弊案 北富銀董座發給員工內部信曝光

高通5G晶片熱銷 台積跟著旺

大同股臨會准駁 下周決議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。