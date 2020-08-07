經濟部再核准七家中小企業 擴大投資39億元

經濟部今（7）日召開中小企業投資審查會議，再添七家中小企業擴大投資39億元，包括達清環保、隆興冷凍、陸發塑膠、廣大保利龍、昇輪公司、宸宥科技及亞毅精密。最大案是達清環保斥資近24億元在桃園觀音區建置國內第一座固體回收燃料製作工廠。

經濟部說明，達清環保為環保局核可的甲級廢棄物清除公司，全台商家、工廠、餐廳、學校、飯店等場所各種事業廢棄物處理皆是服務範圍，有鑑於環保意識大增，廢棄物處理市場供不應求，將引進歐洲廢棄物處理技術，斥資近24億元在桃園觀音區建置國內第一座固體回收燃料製作工廠。

固體回收燃料製作工廠可將一般事業廢棄物製成固體燃料，提供國內造紙業、紡織業、汽電共生業、水泥業、燃煤鍋爐及發電廠當燃料使用，可有效解決廢棄物處理問題，亦提供新的再生能源方案，促進循環經濟，將為國內創造37個工作機會。

隆興冷凍為減少傳統低溫倉庫無效率進出貨、提高人員作業安全以及消費者食品安全，斥資3億元在高雄小港區新建低溫AS／RS自動智慧化物流中心，增加低溫食品的檢送分配、理貨、併櫃出口能力，將創八個就業機會。

陸發塑膠為開發多元及高單價新產品發展，計劃招聘69名本國員工，導入智慧化生產設備；未來可分解塑膠袋是銷售重點，將持續研發可堆肥環保材質運用於產品上，以達市場對塑膠袋環保標準的需求。

廣大保利龍將斥資3億元在新竹鳳山工業區擴建新廠，增設智慧化產線，並導入聯網製造系統，將生產資訊可視化，預計招募35名本國員工。

昇輪公司為因應少子化帶來的技術人員傳承不易之挑戰，同時提昇產能，將分年投入資金於彰濱工業區現有廠址擴建廠房及建置智慧化產線，提升生產效率及精進製造能力，將為國內提供四個工作機會。

宸宥科技考量近年客戶端搶攻5G晶片IC市場，為配合客戶腳步維持穩定高品質的服務，計劃投入400萬元，在新竹香山區既有廠區增設智慧化機台，提升技術實力。

亞毅精密計劃加碼逾2億元，於宜蘭利澤工業區廠房導入智慧機械、ECM電化學加工設備製程，產品可增加晶片可靠度與壽命，奠定半導體關鍵零組件之全球優勢地位，同時為宜蘭在地創造33名高科技人才就業機會。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過320家企業，投資1,332億元，帶來1.3萬個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動595家企業投資約1兆720億元，預估創造8.9萬個就業機會，後續尚有58家企業排隊待審。