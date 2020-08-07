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7月出口值282億美元、年增0.4% 終止連四黑

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

財政部今（7）日公布7月進出口貿易統計，在電子零組件、資通與視聽產品二大貨類強勢帶動下，7月單月出口282億美元，月增3.9%、年增0.4%，終止過去四個月出口負成長。統計處長蔡美娜指出，由於接下來進入出口旺季，預期出口水準值將可望逐季增加。

7月總出口較去年同月微增1億美元或0.4%，蔡美娜表示，就出口品項方面，科技產品及傳產仍維持兩樣情，電子零組件出口109.8億美元，達到歷年單月次高水準，較去年同月增長14.7億美元或15.5%；電子零組件當中，又以積體電路出口為最大宗，出口規模達98.4億美元，出口年增14億美元或16.6%，甚至優於電子零組件整體表現。

蔡美娜表示，資通與視聽產品出口43.5億美元，也創下歷年單月新高，年增6.8億美元或18.5%。

至於傳產出口方面，蔡美娜表示，礦產、機械、基本金屬及化學品等，7月出口都仍呈現跌幅，跌幅皆逾10%以上，但可以說是算是稍有止跌回穩跡象。

電子零組件 財政部

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