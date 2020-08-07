屏東沿海劣地種電變綠金 星耀枋寮光電廠加碼護生態

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
星耀能源公司今天在屏東縣枋寮鄉新開村舉行太陽光電場開工典禮，讓當地劣地得以休生養息，複合式利用，地主收入也不減，縣長潘孟安和董事長林恬宇和在地鄉親開心合影。記者潘欣中／攝影
星耀能源公司今天在屏東縣枋寮鄉新開村舉行太陽光電場開工典禮，讓當地劣地得以休生養息，複合式利用，地主收入也不減，縣長潘孟安和董事長林恬宇和在地鄉親開心合影。記者潘欣中／攝影

星耀能源公司今天在枋寮鄉新開村舉行太陽光電場開工典禮，董事長林恬宇說，為不影響環境生態，電廠選在平緩地段低密度開發，保留周邊10公尺綠帶外，還結合綠林保留區、滯洪池等保育空間，打造兼顧生態與綠能的太陽光電基地。

屏東縣沿海鄉鎮地勢低窪，為活化不利耕種農地，縣府選定東港、林邊、佳冬、枋寮4鄉鎮劃設光電專區，遴選太陽光電業者活用閒置荒地發展綠能，星耀能源獲選。

林恬宇說，星耀屏東枋寮太陽光電場由友達電廠工程團隊開發、規畫設計及併網發電後營運維護，占地近百公頃，因應當地既有饋線不足問題，自建最大饋線併網容量達200MW（百萬瓦），將可提供當地更優質發電傳輸效率與品質，預計3年內啟用，占屏東縣「四鄉計畫」發電量800MW的四分之一。第一階段為40MW 裝置量，預定明年底完成台電併網，每年可提供約5300萬度電力。

星耀能源2017年成立，為友達光電與台灣人壽、富邦人壽等合資設立，資本額30億元。林恬宇說，今年第4季起，將陸續辦理增資至80億元，未來將擴大各類型案場的大型工程施作，持續深耕地方，協助推動綠能政策，促進台灣能源永續發展。

縣長潘孟安今天出席星耀太陽能光電場開工儀式時說，從前縣長曹啟鴻在八八水災後推動的「養水種電」，到去年將沿海4鄉鎮不適宜農業生產的土地提出整體發展計畫，劃為縣級光電專區，遴選多家專案輔導業者簽行政契約，推動低密度開發為原則的「農電共生」、「漁電共生」，讓劣地休生養息，複合再利用，農民收入也不減；希望在2021到2022年間，屏東縣28萬6000多戶的民生用電，率全台之先全部使用綠電。

屏東縣長潘孟安（中）今天參加星耀能源公司在枋寮鄉新開村舉行太陽光電場開工典禮，董事長林恬宇（右四）表示採低密度開發，保留周邊10公尺綠帶外，還結合綠林保留區、滯洪池等保育空間，打造兼顧生態與綠能的太陽光電基地。記者潘欣中／攝影
屏東縣長潘孟安（中）今天參加星耀能源公司在枋寮鄉新開村舉行太陽光電場開工典禮，董事長林恬宇（右四）表示採低密度開發，保留周邊10公尺綠帶外，還結合綠林保留區、滯洪池等保育空間，打造兼顧生態與綠能的太陽光電基地。記者潘欣中／攝影

太陽光電 綠能

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