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職災高峰期 勞動部減災策略8月起改「勤查重罰」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

即將進入職災高峰期，加上今年1到7月職災人數約160人，跟去年同期相較之下，並無明顯下降，勞動部職安署因此從8月起將減災策略改為「勤查重罰」；此外，因黎巴嫩首都貝魯特港口日前發生大爆炸，職安署也要求各縣市勞檢單位跟港務公司在一個月內盤查化肥原料硝酸銨的儲放安全。

勞動部自2018年實施為期3年的「全國職場減災精進策略」 ( 簡稱330減災策略 )，透過加強監督檢查、輔導及自主改善及擴大宣導行銷等多元策略工具，最終目標是將勞保職災給付千人率降低30%，今年則是計畫最後1年。

勞動部職安署署長鄒子廉表示，對照今年1到7月的職災統計，約略160多人發生職災，與去年同期比較之下沒有顯著下降，因此日前召集全國勞動檢查機構首長減災專案會議。

鄒子廉說，因今年同期數據沒有減少，再加上每年8、9月是職災高峰期，不少高處屋頂作業在強風暴雨前後容易發生災害，因此減災專案會議中，決議從8月開始將減災策略改為「勤查重罰」，將針對高職災風險的營造業、3K產業進行檢查，若違法就會加強處罰。

此外，由於日前貝魯特發生大爆炸，鄒子廉說，近日已發文要求港務公司等盤查各港口倉儲高風險物質。

職災 勞動部 爆炸

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