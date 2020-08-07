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中菲行7月營收年增率24% 台灣區出口強勁

經濟日報 / 記者黃淑惠/即時報導

中菲行（5609）7月自結營收17.97億元，年增率24.4%，其中台灣地區、大中華地區及亞太地區較去年同期顯著成長；累計前七個月營收為128.76億元，年增率32.3%。

中菲行7月各地區的營收表現，台灣區年增率達62.4%、香港及中國地區成長率達34%，亞太其他地區年增率也有20.2%；至於累計前七個月的銷售表現，台灣地區成長49%、香港及中國地區成長41%，亞太其他地區26.8%、美洲地區年增率達21.3%。

法人指出，中菲行7月營收雖然沒有較6月高，今年5、6月是非常特殊的一個月分，因為疫情需求，航空物流急單湧進，6、7月雖然急單退潮，然而整體的價格還是在天價水準，只要全球航空還受到邊境管制航班減少，供給還是無法恢復穩定，運價就很難下跌。

不過，法人認為，8月開始又是航空貨運旺季，目前已經知道8月的遠東到美國線航空貨運價格每公斤要漲25%，而且另外加收燃油附加費，每公斤收4元，由於目前呈現價、量擠揚，推估中菲行7月的營收又出現想像空間。

航空貨運的旺季跟海運不同，往年都是由8月開始走入旺季，而且是逐月旺，可望由8月開始到12月都很好，尤其，全球疫情變化大，8月運價再度攀升，主要是受到各國增加防護物資的數量，航空貨運運價又再度蠢蠢欲動，8月已經又有訂單需求量出現，推升運價再度走高，

營收 中菲行

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