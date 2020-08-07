需求回溫…7月CPI連6跌 但「無通縮疑慮」

主計總處昨天公布七月消費者物價指數（CPI），較去年同期下跌百分之零點五二，雖是連第六個月下跌，但跌幅逐月收斂。主要原因仍是國際油價及蔬菜價格下跌影響，但若與上月相較，CPI則上漲零點一四，因為無論油料費、機票費，或是疫情趨緩後報復性旅遊帶動旅館住宿費，都止跌上漲。

對於連兩季CPI年增率出現負數，主計總處表示，物價下跌主要是原油價格下跌，能源成本下降所致；且核心物價四月到七月指數仍微幅上漲，需求有回溫，因此國內物價沒有通縮疑慮。

六月CPI年增率是負百分之零點七六，七月為負百分之零點五二，跌勢趨緩。與去年同期相較，七大類民生物資中，交通及通訊類（跌百分之五點零九）、教養娛樂類（跌百分之一點九四）下跌，其他五大類仍是上漲。

交通及通訊類下跌百分之五點○九，主要是油料費跌百分之十八點四一，通訊費及運輸費各跌百分之三點六二及二點六九。教養娛樂費較去年同期跌百分之一點九四，主因仍是疫情影響，政府推安心旅遊，業者降價促銷，遊樂場及旅館住宿費分別下跌百分之十八點九六、十二點零四。

主計總處表示，雖然七月CPI年增率為負，但其中燃氣費下跌百分之廿一點三二最多，已經連續十三個月下跌，其次是油料費下跌百分之十八點四一，娛樂費跌四點一四（創一二六個月最大跌幅），若扣除上述三項，CPI是正零點四二。若抵除蔬菜水果跌零點五○，再剔除能源後的核心CPI，也是漲零點一四。

隨著疫情趨緩，與上月相較，發現油料費隨著國際油價回升，上漲百分之四點八七，加上機票價格也漲百分之九點三三，國內旅遊團費及旅館住宿費上漲，因此七月CPI較上月上漲零點一四。