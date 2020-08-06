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推升金價的四大催化劑

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

國際黃金價格持續創歷史新高，法人大多看好後市，主要理由是全球主要央行政策極度寬鬆，金價欲跌不易，甚至仍有高點可期。

金價衝上每英兩2,030美元的歷史高點。法盛（Natixis）投資管理投資組合經理雅納西維奇（Jack Janasiewicz）分析，黃金有四大催化劑。首先是扮演實質利率的角色。黃金本身無法產生收益，這原本是投資黃金的弱點，但隨著公債殖利率愈跌愈凶，黃金的吸引力大增。

第二是供需關係。負殖利率債券的發行量愈來愈多，黃金的保值功能也愈來愈強，因為負收益資產的供給上升，但黃金供給有限。

第三，美元對全球許多主要貨幣的匯率已開始回落，成為推高金價的又一催化劑。美元疲軟的原因很多，不論是與新冠肺炎疫情相關的憂慮、美國總統大選、實質利率、成長差異、財政與貨幣政策，只要美元走弱，有利金價上揚。

第四則是站在投資組合的角度。股票風險升高，但主權債券抵消股票風險的能力卻接近下限，黃金成為分散風險的工具。

金價 殖利率 債券

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