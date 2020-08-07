疫情衝擊 23％國人所得減少
新冠肺炎疫情真的衝擊收入！渣打集團最新調查，發現疫情發生後，23％台灣人所得減少，也有半數以上台灣人預期工作或收入會受影響，這也讓82％台灣人表示，疫情過後願意更加努力工作。
根據渣打集團調查，45歲以上的台灣人，有85%願意更努力工作，以彌補可能減少的工時或薪資，比率遠高於全球平均的63%。
而34歲以下的年輕族群，對於在後疫時代發揮數位知識與技能，並更加努力工作感到最有信心。
調查結果也發現，在職涯初期就面臨陷入嚴重衰退的全球經濟，使得年輕世代更願意也更有能力適應不確定的現狀。25至34歲的台灣人中，有64%考慮尋求副業或開發第二收入；同時有64%的人也將再培訓（retraining）列為選項。
渣打集團本次調查涵蓋全球12個市場：台灣、中國、香港、新加坡、印度、印尼、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、英國與美國等。
疫情加速全球數位化腳步，但與全球調查結果相比，台灣地區受訪者對於掌握數位化的自信程度較為落後，僅有約半數的人認為自己具備後疫世界所需的數位知識及技能。
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