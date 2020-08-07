名家觀點／製造業財務危機 不可不防

國內解封將近兩個月，民眾出現報復性出遊與消費的情況，但國際間新冠肺炎疫情仍十分嚴峻，近日屢有境外移入案例，讓大家又提高警覺，是否產生後續的影響還有待觀察。

我們觀察到，6月台灣消費者信心指數中止自疫情爆發以來連續四個月下降的情況，較前月上升3.9到68.77。此外，6月台灣非製造業經理人指數（NMI）由前月代表衰退的45.2大幅上升到代表擴張的54。這些調查結果顯示台灣國內消費與服務業景氣6月已開始回溫。

政府上半年紓困措施告一段落，7月接著推動振興三倍券政策，企業與地方政府也配合各式各樣折扣促銷活動，刺激民眾消費，預計創造新台幣1,000億以上商機，有助於增強國內服務業復甦力道。如果台灣疫情繼續維持穩定，防疫解封後的「報復性」消費與國內旅遊熱潮加上三倍券政策效果應可有效提升下半年國內需求。

但國外需求則需視全球消費動能所在的歐美各國疫情發展與經濟狀況而定。歐美各國在3月疫情爆發後大多採取嚴格社會隔離政策，6月起歐美陸續解封後經濟活動逐漸活絡，加上各國因應疫情推出的巨額紓困補貼與極度寬鬆貨幣政策的強力影響，歐美各國重要經濟指標明顯好轉。

美國失業率從4月的14.7降到6月11.1，PMI與NMI指數也分別自4月的41.5與41.8強勁反彈到6月的52.6與57.1，顯示製造業與服務業在6月一起由衰退轉為擴張。歐元區的PMI與NMI指數也分別自4月的33.4與12大幅上升到6月的47.4與48.3，製造業與服務業雖未扭轉為擴張，卻也呈現明顯復甦跡象。

然而，各國防疫解封帶來經濟情況好轉的代價是全球疫情加速惡化，疫情最嚴重的是美國，部分疫情快速惡化地區，如佛羅里達州、加州等重新恢復嚴格社會隔離措施，經濟活動再度停滯。可見疫情風險偏高的國家，過早執行經濟解封雖可帶來短期經濟復甦，但也導致疫情擴大、影響時間拉長，勢必傷害中長期經濟發展。

受惠於歐美各國的短期經濟復甦，台灣6月外銷訂單成長到410億美元，創歷年同月新高，年增6.5％。進一步檢視6月外銷訂單內容可發現與「宅經濟」相關的資訊通信與電子產品接單分別成長17.1％與23.9％，但傳統產業中的基本金屬、塑橡膠製品與化學品分別衰退15.9％、10％與20.1％。特別值得注意的是外銷訂單成長幅度最大的電子產品海外生產比重為90.1％，而外銷訂單嚴重衰退的傳統產業產品則有九成以上在台灣生產，因此，6月外銷訂單成長對台灣整體製造業的實質貢獻可能相當有限。

4月、5月、6月台灣PMI指數分別為47.6、44.8與47.2，顯示台灣製造業第2季呈現衰退情況。若下半年全球疫情繼續加速惡化，台灣製造業廠商將面對更嚴重的外銷訂單減少或延遲交貨情況。如果疫情影響時間拉長，全球消費持續緊縮，國外零售端客戶的財務風險也將升高，連帶影響到出口廠商的應收帳款品質與現金流，甚至可能引發製造業廠商的財務危機。

台灣下半年內需可望穩定成長，出口部門則因全球疫情持續惡化而存在高度不確定性，企業與政府相關部門亟須超前部署研擬對策因應各種挑戰，讓台灣製造業得以順利度過難關。

（作者是國立中央大學經濟學系教授、台灣經濟發展研究中心執行長）