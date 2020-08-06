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前董座籲經濟部回復職務登記 裕國：無法律效力

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

裕國（8905）經營權之爭再生風波，裕國前董事長楊連發今(6)日表示，台灣高等法院台中分院5日裁定(109年度抗字第260號民事裁定)，撤銷對台中地法院所作禁止他行使董事(長)及經理人職權的暫時狀態處分裁定。

對此，裕國表示，台灣高等法院台中分院裁定理由，清楚載明廢棄原裁定之理由為「楊連發形式上已不再具有裕國公司之董事、董事長及總經理之身分，客觀上顯然無從再行使董事、董事長及總經理之職權，目前並無保全之必要性」。

換言之，因為楊連發客觀上已經無任何裕國職務，所以沒有再對他聲請定暫時狀態之必要。而二審依據之變更登記等事證，為一審裁定後所發生之事實，並非否定一審裁定之認定。

裕國強調，公司依據法院裁定理由及變更登記表所示，仍由董事長楊育偉及總經理詹義郎行使職權，公司營運一切正常，不受影響。

楊連發指出，台灣高等法院台中分院同時駁回裕國現任董事長楊育偉、總經理詹義郎，在地方法院的假處分聲請，並要求楊育偉及詹義郎負擔程序費用。

另外，台中地法院今年5月27日的執行命令，也因上述台灣高等法院裁定廢棄原審裁定而失效，楊連發已向法院遞狀請求撤銷強制執行程序。

楊連發表示，雖然高分院裁定來得遲了一些，但公理自在人心，高分院撤銷原審裁定，也坐實了楊育偉及詹義郎二人濫用司法程序介入裕國公司經營的不正意圖，楊連發再次感謝各界關心與支持。

楊連發也籲請經濟部商業司，應立即回復楊連發為裕國的董事(長)及經理人之登記，以維持公司登記的正確性，並維護楊連發及裕國全體股東的權益。

對於楊連發呼籲經濟部變更公司登記部分，裕國強調，經濟部目前已認定德昌國際4月10日改派法人代表人董事詹義郎取代楊連發合法有效，裕國董事會推派楊育偉擔任董事長決議也合法有效，且依據台中市經發局函覆內容才核准變更登記。

因此，楊連發的呼籲除與裁定理由不符外，在法律上並無任何效力。

台灣高等法院 經濟部 經營權

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