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友霖攜手大陸商丘賽諾雅藥業 代理經銷降血脂用藥

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

興櫃股友霖生技（4166）今（6）日宣布，與大陸商丘賽諾雅藥業合作，由商丘賽諾雅藥業代理經銷友霖開發製造的降血脂用藥Pitavastatin，為友霖第一個打入中國市場的藥品，雙方簽約後將開始進行大陸的藥證申請。

友霖生技是友華集團子公司，友霖表示，Pitavastatin是台灣第一個成功挑戰原廠專利的品牌學名藥，除了已在台灣、菲律賓、越南上市，預定2023年底在美國上市，透過此次合作，友霖的海外市場將遍及美、中和東南亞等新興市場。

友霖表示，美國和中國大陸是全球第一和第二大的藥品市場，根據賽諾雅預估，中國大陸的市場有人民幣300億元，根據IQVIA市場調研資料，美國每年降血脂用藥的市場有35.4億美元、因此友霖除了美國和持續擴大東南亞市場，也積極往中國大陸開疆闢土。今年年底前，公司將分別對大陸和緬甸送件申請藥證，積極在海外布點，未來產品上市後可望替友霖營收注入新的動能。

友霖表示，公司擁有獨特的專利技術和研發團隊，已成功開發和生產多項505(b)(2)新藥，未來的發展是要將自行開發生產的產品，積極拓展到海外市場，此次除了和商丘賽諾雅藥業合作Pitavastatin，也會尋求其它自行開發製造的產品在大陸上市的機會。商丘賽諾雅藥業過去多與歐洲製藥公司合作，此次因友霖的開發技術和製藥品質都是符合國際標準，受到肯定而促成合作。

東南亞

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