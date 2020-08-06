政府安心旅遊竟成物價下跌推手 主計總處點出這原因

7月國內消費者物價指數（CPI）年跌0.52%，呈連續6個月下跌，隨了受到國際原油價格下跌影響之外，政府推安心旅遊，廠商配合促銷，也導致7月娛樂費較去年同月下跌4.14%，為2010年2月以來最大跌幅。

振興三倍券上路，政府推安心旅遊補助，國旅升溫，內需回春，理應價格上漲，為何會成為7月CPI下跌的原因之一？主計總處專門委員邱淑純說，因為業者搭配推出各種優惠，等於是跌價促銷。

主計總處指出，在物價七大類中，7月教養娛樂類價格年跌1.94%，為2014年3月以來最大跌幅；其中，娛樂費用更下跌4.14%，影響CPI達負0.34個百分點。

邱淑純指出，受疫情影響，政府推出安心旅遊，致娛樂服務費相關項目，如遊樂場入場費下跌17.96%，創2003年8月以來最大跌幅；7月旅館住宿費下跌12.04%，已連續6個月下跌。

此外，7月外食費僅較去年同期上漲0.8%，為2011年3月以來最低漲幅。邱淑純分析，主要是燃氣費已連續13個月下跌，業者成本下降，受疫情衝擊也是原因之一。