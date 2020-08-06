快訊

愛女卡對岸回不來、婆婆離世 罹癌陸配只能自行急診

傳威力彩頭獎持券人在法金部門 台新銀回應了

政府安心旅遊竟成物價下跌推手 主計總處點出這原因

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
振興三倍券上路，政府推安心旅遊補助。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
振興三倍券上路，政府推安心旅遊補助。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

7月國內消費者物價指數CPI）年跌0.52%，呈連續6個月下跌，隨了受到國際原油價格下跌影響之外，政府推安心旅遊，廠商配合促銷，也導致7月娛樂費較去年同月下跌4.14%，為2010年2月以來最大跌幅。

振興三倍券上路，政府推安心旅遊補助，國旅升溫，內需回春，理應價格上漲，為何會成為7月CPI下跌的原因之一？主計總處專門委員邱淑純說，因為業者搭配推出各種優惠，等於是跌價促銷。

主計總處指出，在物價七大類中，7月教養娛樂類價格年跌1.94%，為2014年3月以來最大跌幅；其中，娛樂費用更下跌4.14%，影響CPI達負0.34個百分點。

邱淑純指出，受疫情影響，政府推出安心旅遊，致娛樂服務費相關項目，如遊樂場入場費下跌17.96%，創2003年8月以來最大跌幅；7月旅館住宿費下跌12.04%，已連續6個月下跌。

此外，7月外食費僅較去年同期上漲0.8%，為2011年3月以來最低漲幅。邱淑純分析，主要是燃氣費已連續13個月下跌，業者成本下降，受疫情衝擊也是原因之一。

消費者物價指數 CPI

延伸閱讀

中彰投安心遊名額 可能9月初用完

安心旅遊彰化9月初額度就用完？ 要住要快

參加安心旅遊補助卻哄抬房價 觀光局：得取消資格

海嘯來最慘 上季GDP負成長0.73

相關新聞

第二波疫情警報起 王美花：暫維持每日徵用口罩800萬片

台灣新冠肺炎疫情狀況又現變數，中央流行疫情指揮中心宣布8大場所應戴口罩，民眾也開始聽到「口罩又要管制」的消息。經濟部長王...

中華電延聘陳宇紳擔任財務長 9月1日上任

中華電信（2412）昨（5）日召開董事會通過新任執行副總經理兼財務長人事案，由國立政治大學陳宇紳教授接任，並定於9月1日...

外匯存底大增 寫三紀錄

中央銀行昨（5）日公布外匯存底，刷新三項歷史紀錄。其中7月外匯存底4,961.71億美元創下新高，較6月大增74.8億美...

美醫療物資夥伴 我有望入列

美國疫情告急，40年來美最高層級官員訪台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（5）日表示，美國醫療戰略物資將尋找信任合作...

政府安心旅遊竟成物價下跌推手 主計總處點出這原因

7月國內消費者物價指數（CPI）年跌0.52%，呈連續6個月下跌，隨了受到國際原油價格下跌影響之外，政府推安心旅遊，廠商...

疫情衝擊 北市逾2萬人遭裁員

北市勞動局今（6）日公布2020年上半年事業單位通報減班休息、資遣勞工及大量解僱家數及人數統計資料，與去年同期比較，顯示...

疫情過後 二成台灣人收入減少、八成願意更努力工作

渣打集團透過網路調查，研究新冠肺炎疫情如何衝擊並翻轉消費者的生活型態與理財觀念，調查結果發現，23%台灣人的所得較疫情之前減少，且有半數以上台灣人預期自己的工作或收入將會受疫情影響。

新台幣開盤後強彈逾2角 觸及29.3元

新台幣今（6）日早盤以29.480元兌1美元，升值2.6分開出。

考量一夕變盤風險 國安基金持續護盤

國安基金高點護盤，財政部長蘇建榮昨（5）日接受廣播專訪首度談及此事，他表示，股市雖然因為資金行情維持「萬二」，但各國經濟...

名家觀點／責任投資 樹立典範

全球永續投資聯盟 (GSIA)2018年調查報告指出，全球已有31兆元資金投入責任投資，每年複合成長率高達13.8%。責...

美台長期技術交流 抗疫合作勝出關鍵

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）近期率團來台，將促進美台對抗全球新冠疫情方面的合作。台灣除了今年來防疫成績亮眼之外...

外資持有台幣資產 逼近外匯存底 央行：平常心看待

美國實施無限量化寬鬆（QE），歐元等非美貨幣大漲，加上央行進場調節，我國七月外匯存底金額續創新高、大增七十四點八億美元，...

熱門新聞

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

美醫療物資夥伴 我有望入列

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

網曝領動滋券跳「不合規定」警告？實測領券1分鐘到手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。