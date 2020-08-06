物價連6月下跌、達國際通縮定義 主計總處回應了

主計總處今（6）日發布2020年7月消費者物價總指數（CPI）較去年同期下跌0.52%，為連續6個月下跌，跌幅有收歛之勢。主計總處強調，這波物價下跌主要是國際原油價格下跌所帶動，國內需求仍在，因此沒有通縮疑慮。

主計總處專門委員邱淑純表示，隨著國際原油價格緩步回升，預期下半年CPI及躉售物價指數（WPI）跌勢將繼續收歛。

因國內物價走勢已呈連續2季下跌，已達到國際對通貨緊縮之定義，加上主計總處概估今年第2季經濟成長率為負0.73%，外界關注國內是否已出現通縮。邱淑純強調，剔除能源及蔬菜之後的核心物價，7月仍成長0.14%，顯示國內需求仍在，而今年第2季經濟成長率負成長主因是因邊境管制，外人無法到國內消費所致，與物價無直接相關。

她分析，7月消費者物價持續走跌，主要是國際油價影響，惟跌幅已呈連續2個月收歛。

她指出，7月前二旬，OPEC國家落實減產，美國原油庫存下降，國際油價呈微幅上漲，但7月下旬新冠肺炎疫情再度升高，美中對立加劇，因此國際原油價格漲勢被抑制，國際原油價格雖較6月上漲二成，但若和去年同期相較，仍下跌逾三成。

她指出，原油價格走跌影響所及，使得7月油料費和去年同期相較下跌18.41%，影響CPI達負0.51個百分點；7月燃氣費也下跌21.32%，影響CPI達負0.09個百分點。7月機票價格下跌7.71%。

WPI也深受國際油價影響。主計總處指出，7月WPI較去年同期跌9.15%，為連續15個月下跌走勢。

其中，國產內銷價格年跌6.79%；進口物價指數以美元計價則年跌7.14%，為連續20個月下跌；出口物價指數以美元計價則年跌3.86%，為連續21個月下跌。因7月新台幣對美元較上年同月升值5.25%，致以新台幣計價的進、出口物價跌幅擴大，分別下跌11.78%及8.65%。

展望未來，她表示，因為美國原油庫存明顯減少、黎巴嫩港口驚天一爆，都會推升國際油價上漲；但另一方面仍不有確定性，包括美中軍事緊張，是否會抑低需求，須再進一步觀察。她指出，近期美國採購經理人指數表現不錯，整體來看，需求應會走升，預期CPI及WPI跌幅將繼續收歛，短期內難翻正。