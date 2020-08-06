國鼎攜手韓國BNC公司 簽訂新冠病毒新藥合作意向書

國鼎（4132）今（6）日宣布，公司與韓國BNC公司簽訂合作意向書，將共同開發用於治療新型冠狀病毒肺炎新藥Antroquinonol，並由該公司負責進行韓國境內之臨床試驗及新藥上市之申請。

國鼎表示，公司藉由與韓國BNC公司共同合作，將有助於拓展新型冠狀病毒肺炎新藥Antroquinonol的東亞地區佈局。透過與BNC之共合作，拓展國鼎開發之新型冠狀病毒肺炎新藥Antroquinonol之韓國市場。

國鼎生技和韓國BNC公司簽訂合作意向書，契約或承諾起迄日為今年8月6日至12 月31日。國鼎與BNC後續的合約，將會說明有關授權金與產量供應的細節。此次只是區域授權的開端，在尚未開始臨床試驗，就有授權金，又創下歷史意義。

國鼎於近期公布其通過美國食品藥物管理局(FDA)的新藥臨床(IND)審查，獲准在美國執行研發中新藥Antroquinonol治療新型冠狀病毒肺炎患者的二期人體安全性與功效性臨床試驗，成為台灣唯一獲 FDA核准進入美國新冠肺炎二期人體臨床的新藥。

國鼎目前也已完成今年第一波私募，若一切順利，最快將於今年底完成收案，並進行資料分析，後續相關試驗若達顯著功效，將進行美國緊急使用授(EUA)之申請。

該小分子新藥為國鼎生技所研發，擁有100%專利，後續完成相關之臨床試驗並獲得核准即可上市。