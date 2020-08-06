疫情刺激網紅行銷 台灣跨國新創Partipost募資獲上億

亞洲網紅行銷平台Partipost日前宣布，已在新一輪募資中獲得350萬美元，折合約新台幣1.02億元。這次投資是由新加坡報業控股（SPH）旗下的創投基金SPH Ventures所領導，Quest Ventures和其他天使投資者也參與其中。Partipost表示，將使用募得的資金在亞洲其他區域拓展業務，包含馬來西亞、菲律賓和越南等南向新據點。

Partipost總部位於新加坡，台灣和印尼設有子公司，營運上主要針對這三個市場。來自三地的創辦人在美國就讀大學時，觀察到社群流量的成長趨勢，以及高速發展的自動化廣告，同時也發現社群的「原生内容創作」流程仍無法被自動化。為了解決廣告主的社群口碑操作痛點，他們決定動手創業。

三年過去，Partipost成為亞洲成長最快速的網紅行銷平台，主要客群是需要社群口碑行銷的品牌商，透過一站式平台幫助品牌媒合網紅、執行內容到追蹤成效，建立人性化的合作流程，創造受眾更為精準、內容真誠的口碑行銷。

自2018年推出獨家的網紅媒合App後，Partipost在亞洲吸引超過20萬名網紅註冊成為用戶，發起超過2,500個口碑行銷活動，服務850個品牌，其中包含Adidas、Red Bull及寶礦力水得等知名企業。

在用戶端，社群創作者和網紅們可以透過App在社群平台上分享喜愛品牌，獲得合理的現金酬勞；在品牌端，廠商透過一站式平台管理所有合作流程，將網紅的個人網路聲量轉換成品牌曝光。Partipost的最大賣點，就是幫助廠商在短短一天內，完成上千名創作者參與的社群活動。

因為鼓勵所有創作者註冊成為用戶，Partipost的微網紅資料庫性質廣泛，從追蹤數僅幾百位的素人到幾十萬的網紅，風格從分享美食、美妝到運動都有。Partipost新加坡執行長Jonathan Eg說：「我們相信每個人都有能力成為社群創作者，就算只有200位粉絲，還是能發揮你的影響力。我們希望能創造這樣的未來，每個人都能在社群上為品牌發文，給予建議或評價，然後得到合理的報酬。」

網紅行銷產業正在大放異彩。一份業界報告顯示，網紅行銷服務在2020年市值達97億美元。在新冠肺炎疫情期間，消費者的線上參與快速成長，Partipost指出，過去六個月內亞洲用戶翻了三倍，目前已超越20萬名用戶。在一年半內，Partipost將投入更多行銷預算，有望將App用戶數提升至100萬人。

台灣目前是Partipost的主要市場之一，Partipost台灣子公司近三年內服務超過300個品牌，吸引超過2萬名社群創作者成為App用戶。台灣共同創辦人任麒叡曾經在美國矽谷從事顧問工作多年，他表示，Partipost已是有規模的新創企業，台灣營運團隊共15人，後續將招募更多人才，持續擴大台灣軟體研發團隊。

任麒叡指出，Partipost優勢在於同時提供品牌端和用戶端完整的操作介面，以及一站式的活動管理服務。相較其他僅提供網紅數據的平台，Partipost能夠讓廠商審核圖文並追蹤成效和金流。Partipost利用長期與創作者合作的專業，讓品牌商省下大筆行銷預算，加速社群活動流程。

Partipost在過去兩年已成功測試台灣市場的需求，任麒叡表示，募得的部分資金將被分配在科技升級上，透過數據不斷優化服務，縮短品牌和創作者的合作流程，利用數據分析推薦品牌最適人選。他也鼓勵更多創作者一起為喜愛的品牌分享，發揮社群的正面影響力，讓品牌和社群使用者共創雙贏。