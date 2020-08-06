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第二波疫情警報起 王美花：暫維持每日徵用口罩800萬片

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。記者黃有容／攝影
經濟部長王美花。記者黃有容／攝影

台灣新冠肺炎疫情狀況又現變數，中央流行疫情指揮中心宣布8大場所應戴口罩，民眾也開始聽到「口罩又要管制」的消息。經濟部長王美花今（6）日表示，目前每日徵用約800萬片口罩，民眾自己使用應該是沒有短缺問題，也還未收到需求要加徵口罩。

王美花指出，由於全球疫情仍嚴峻，最近境外移入確診案例有增加，另外還有日本回國、泰國移工、比利時工程師等三例個案，雖然看起來結果樂觀，應該可以解除警報，民眾還是會想多囤一些口罩。

她表示，目前指揮中心已明確表示，口罩實名制會實施到年底，每天徵用約800萬片，如果僅供民眾自己使用應該是沒有問題。她強調，國人不用擔心，假設未來指揮中心每日需要徵用多於800萬片口罩，經濟部也會全力配合調度，「但目前是沒有需要」。

王美花說，口罩總量除實名制徵用量，國內自由市場和出口使用量沒有精算，粗估每日產約1350萬片。根據廠商指出，國內市場新舊客戶訂單非常多，國內需求還餵不飽、供不應求，因此外銷的量每周僅約2000萬片，其實不算多。

口罩 疫情 王美花

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