彰化海龍風場改採大型風機環差案 初審過關

彰化外海海龍2、3號離岸風場希望採用更大型的風機，向環保署提出環差變更，今（6）日獲環保署初審過關，後續將再送環評大會確認。海龍表示，隨著國際海上風電技術成熟，此次變更採用更大型風機，總裝置容量不變，將減少逾70部風機設置，減輕對環境影響。

環保署環評專案小組今日第三度審查此案，海龍表示，國際上海上風電技術越來越成熟，風機大型化已經是趨勢，設置更大型的風機，也可減少風機數量，減輕開發對環境的影響。

原本海龍2號、3號風場通過的單機裝置容量為6至9.5MW，希望變更新增單機容量11至15MW，但總裝置容量不變。如此一來，兩個風場最多可減少72部風機。

歷次審查中，環評委員認為，雖然風機減少，打樁次數、時間縮短，但噪音也會比較大，開發單位表示將以雷達、錄影等方式進行鳥類監測，環委認為並未提出具體執行方式，如何彙整相關數據等，質疑開發單位淪為紙上作業。

海龍表示，為了留設鳥類廊道，風機間距稍微縮減，但排數也減少，對鳥類飛行還是有正面助益；至於鳥類監測方式，也承諾將增加秋季監測頻率，未來將利用雷達、目視人員雙管齊下，建立相關資料。

海龍指出，根據研究風機運轉為低頻噪音，隨距離減弱，影響不至於太大，但仍會積極減輕對生態影響。

最後，環委要求開發單位補充鳥類飛行廊道調整後的量化評估，以及雷達位置、監測技術等資料，並加強結合降載機制以及因應氣候變遷的應變防災計畫及訓練等，會議決議讓此案通過初審，後續再送環評大會確認結論。