撼訊第2季每股淨損0.09元 虧損持續縮小
顯示卡廠撼訊（6150）今（6）日公布2020年第2季稅後淨損304.1萬元，較去年同期稅後淨損3778.7萬元，大幅減少，也較第1季稅後淨損2,300萬元縮小。撼訊2020年第2季每股淨損0.09元，去年同期每股淨損1.14元，今年第1季每股淨損0.69元。
撼訊2020年上半年稅後淨損2590.4萬元，較去年同期稅後淨損5323.6萬元明顯減少，上半年每股淨損0.78元，去年同期每股淨損1.60元。
撼訊2020年6月單月稅後純益684萬元，較去年同期稅後淨損928萬元轉虧為盈，6月每股稅後純益0.21元，去年同期每股淨損0.28元。主要是受到新推出的高階顯示卡，在歐美市場賣的不錯，使得業績表現跟著上揚。
撼訊2020年5、6月合計的稅後純益835萬元，較去年同期稅後淨損2583萬元，轉虧為盈。撼訊5、6月每股稅後純益為0.25元，去年同期每股淨損0.78元。
撼訊表示，該公司新推出的5700 XT高階顯示卡，在歐美市場賣的不錯，主要是遊戲在使用，由於歐洲與美國受到新冠肺炎疫情影響，在家工作的時間變長，消費者需要購買新的電腦設備，使得顯示卡的需求跟著增加，推升業績成長，撼訊也可以說是宅經濟受惠概念股。至於工業電腦產品方面的業績，則是穩定成長。
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