肺炎激發年輕人創業 渣打：過半曾考慮未來半年內創業

渣打集團日前透過網路調查，研究新冠肺炎疫情如何衝擊並翻轉消費者的生活型態與理財觀念，全球調查結果，多數千禧世代跟Ｚ世代認為創業是因應危機的方式之一，其中超過52％的全球18至44歲的受訪者，曾考慮在未來半年內創業。

不過相較年輕時代對創業創造收入躍躍欲試，45歲以上的受訪者，曾萌生創業想法的比例只有30%。

渣打集團認為，這項全球調查結果顯示，隨著年齡越大，受訪者在面對工作的彈性、適應性與創業家精神都降低，推測可能是因為中老齡世代在職涯發展已取得相當成績或地位。

此外，已開發國家跟開發中國家之間也存在明顯對比。先進經濟體的受訪者不僅對於掌握數位化的自信程度較低，同時對於適應疫情帶來的改變或採取行動增加收入的意願也較低。

另外，渣打集團調查還發現「疫情加速數位銀行服務普及」。尤其台灣純網銀最快今年10月將有一家問世，民眾高度展現好奇心。

西方與非西方國家的差異則展現在數位化程度與新科技應用，全球有80%的人表示想要在未來工作中更頻繁使用數位科技，台灣受訪者的比例是82%，但美國為77%，英國則僅有73%。疫情也催化數位銀行服務的普及，尤其是在快速發展的新興市場，印度（79%）、阿拉伯聯合大公國（72%）與肯亞（69%）有多數受訪者在過去這段期間皆增加了行動銀行服務的使用頻率，而台灣只有43%受訪者表示因為疫情提升他們使用網銀或行動銀行的機會。

渣打集團個人金融及財富管理業務行政總裁暨大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，「這波疫情對年輕世代的衝擊特別顯著，尤其反映在求職艱困與就業市場不明朗；然而，年輕世代的自信、適應性以及努力工作的意願，為疫後經濟復甦帶來希望。除了探索職涯或創業的新可能以外，我們也發現，年輕世代變得更願意學習管理財富，銀行除了協助他們妥善理財，更有責任提供創新便捷的數位工具，讓理財變得簡單輕鬆，也讓客戶可以更專注於追求經濟成長。」

渣打集團本次調查涵蓋全球12個市場：台灣、中國、香港、新加坡、印度、印尼、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、英國與美國。調查分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，第一階段首先關注疫情對於受訪者收入與工作的衝擊。