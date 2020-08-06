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玩美移動獲美國2020 Sammy Awards 年度最佳產品獎

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

全球美妝科技領導者玩美移動，以創新AI/AR技術研發之「玩美網頁版服務(YouCam for Web)」，榮獲美國商業智慧集團肯定，頒發2020銷售暨科技行銷(Sammy Awards)「年度最佳產品獎」。

領先全球美妝科技產業，玩美移動推出了最新美 妝科技 SaaS 方案:「玩美網頁版服務(YouCam for Web)」，提供中小型獨立 美妝品牌也能使用最前沿的AI/AR科技，以速效、實惠的數位美妝體驗，延伸 至每個顧客接觸點。

銷售暨科技行銷(Sammy Awards)獎項，旨在表揚運用創新科技改變傳統市場模式，推出有效解決商業痛點產品的公司組織，就像「玩美網頁版服務(YouCam for Web)」即為能幫助企業串連深度消費者互動的數位橋樑，此項服務整合AI/AR美妝科技，為企業重新描繪超越想像的現代美妝消費體驗藍圖。

「非常榮幸玩美移動推出的『玩美網頁版服務(YouCam for Web)』，獲美國商 業智慧集團(Business Intelligence Group)評選為銷售暨科技行銷獎『年度最佳產品』。」玩美移動總經理張華禎表示，「身為美妝科技領導品牌，玩美移動始 終勇於創新，持續開發更寬廣的美妝科技服務領域。推出『玩美網頁版服務(YouCam for Web)』，是為了能幫助不論大、小型企業都能享受先進美妝科技 的服務，提供更具互動性、客製化的消費體驗，進而提升數位銷售業績。」

「我們有幸能將2020銷售暨科技行銷類『年度最佳產品獎』頒給玩美移動『玩 美網頁版服務(YouCam for Web)』。」美國商業智慧集團首席營運長 Maria Jimenez 表示，「評審們一致認為玩美移動為消費者與喜愛美妝品牌提供了能迅速拉近距離及更豐富的互動體驗。」

美網 AR

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