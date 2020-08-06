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疫情過後 二成台灣人收入減少、八成願意更努力工作

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
網路調查結果發現，23%台灣人的所得較疫情之前減少，且有半數以上台灣人預期自己的工作或收入將會受疫情影響。 圖／聯合報系資料照片
網路調查結果發現，23%台灣人的所得較疫情之前減少，且有半數以上台灣人預期自己的工作或收入將會受疫情影響。 圖／聯合報系資料照片

渣打集團透過網路調查，研究新冠肺炎疫情如何衝擊並翻轉消費者的生活型態與理財觀念，調查結果發現，23%台灣人的所得較疫情之前減少，且有半數以上台灣人預期自己的工作或收入將會受疫情影響。

在全球不同世代受訪者中，以18至34歲的年輕族群，對於在後疫時代發揮數位知識與技能並更加努力工作感到最有信心。

調查分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，第一階段首先關注疫情對於受訪者收入與工作的衝擊。結果顯示，受訪者對於自身財務現況與對未來前景信心存在落差，主要的原因可能取決於受訪者是否有意願在疫情過後更加努力工作，或採取行動以適應新的收入模式，或願意發展新職能以賺取更多報酬。

疫情加速全球數位化腳步，但與全球調查結果相比，台灣地區受訪者對於掌握數位化的自信程度較為落後，僅有約半數的人認為自己具備後疫世界所需的數位知識及技能。儘管有82%台灣受訪者表示願意增加使用數位科技的機會，但在18至34歲的年齡層中，僅有58%的台灣受訪者對自己數位程度感到有自信，低於80%的全球平均。

調查結果也發現，在職涯初期就面臨陷入嚴重衰退的全球經濟，使得年輕世代更願意也更有能力適應不確定的現狀。25至34歲的台灣人中，有64%考慮尋求副業或開發第二收入；同時有64%的人也將再培訓列為選項。

與全球數據不同的是，所有年齡層的台灣人皆表示在疫情過後願意更加努力工作，比例高達82%。45歲以上的台灣人，有85%願意更努力工作，以彌補可能減少的工時薪資，遠高於全球平均的63%。

此外，已開發國家跟開發中國家之間也存在明顯對比。先進經濟體的受訪者不僅對於掌握數位化的自信程度較低，同時對於適應疫情帶來的改變或採取行動增加收入的意願也較低。

西方與非西方國家的差異則展現在數位化程度與新科技應用，全球有80%的人表示想要在未來工作中更頻繁使用數位科技，台灣受訪者的比例是82%，但美國為77%，英國則僅有73%。疫情也催化數位銀行服務的普及，尤其是在快速發展的新興市場，印度（79%）、阿拉伯聯合大公國（72%）與肯亞（69%）有多數受訪者在過去這段期間皆增加了行動銀行服務的使用頻率，但台灣只有43%受訪者表示因為疫情提升他們使用網銀或行動銀行的機會。

渣打集團本次調查涵蓋全球12個市場台灣、中國、香港、新加坡、印度、印尼、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、英國與美國。

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