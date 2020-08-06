生華科攜手美國Banner Health 進行新冠人體臨床

生華科（6492）今（6）日宣布，其新藥CK2抑制劑Silmitasertib（CX-4945）在抗新冠肺炎的臨床進展有重大突破，全美國最大的醫療體系之一Banner Health日前主動和生華科聯繫，表達希望能共同合作，直接運用新藥Silmitasertib在新冠肺炎患者治療上，雙方已於今日正式完成簽訂合作備忘錄。

生華科表示，接下來Banner Health除了將盡速向美國FDA申請擴大取得人體臨床試驗（Expanded Access IND），為個別單一患者進行治療，同時也將提出由研究者發起主導的IIT臨床試驗（Investigator-Initiated Trial, IIT），以快速取得較具規模的人體臨床數據，若對新冠患者具正向療效，生華科將和美國FDA討論爭取緊急使用授權EUA，並進一步討論樞紐性試驗計畫加速藥物上市。

生華科表示，這次主動和生華科聯手加速新藥Silmitasertib進入人體臨床的Banner Health，設立於亞利桑那州的鳳凰城，是全美最大的醫療體系之一，橫跨美國六大州，有三個醫學中心和28家醫院，共有超過5萬名醫護專業人士和員工。

從新冠疫情在全美大爆發開始，Banner Health體系於全美的醫學中心和醫院也陸續收治大量新冠肺炎患者，加護病房超過八成都是新冠重症患者，對於有新穎潛力藥物可以治療新冠肺炎、同時減緩醫護資源負荷，Banner Health相當積極爭取和生華科合作。

生華科指出，下一步Banner Health將會盡快先替個別單一新冠患者申請擴大取得人體臨床試驗，同時規劃收案較大規模的IIT，雙方將會全力以赴，希望新藥Silmitasertib在新冠患者治療展現正向療效，下一步先爭取緊急使用授權EUA。

生華科總經理宋台生表示，經過一系列臨床前實驗和研究，已經驗證人類蛋白激酶CK2是新冠病毒Achilles' heel（阿基里斯腱）致命弱點，也是病毒進行複製和感染鄰近細胞的總開關。Banner Health向美國FDA申請擴大取得臨床試驗，是病患在面臨生命威脅且無其他現行治療方案選擇下，緊急使用安全性無虞，已經在臨床階段之研究藥物進行治療，美國FDA在收到申請後隨時可以核准進入人體臨床，這是台灣第一家生技公司的新藥最早用於治療新冠肺炎患者，對公司意義重大。

法人認為，生華科新藥Silmitasertib已多次獲得國際權威抗病毒研究團隊認可其抗新冠病毒的開發潛力，這項和Banner Health的人體臨床試驗合作計畫，據悉也是Banner Health主動向生華科表達高度合作意向，透過其在全美強大的醫療網絡資源，將加快臨床試驗的收案進度，對生華科在抗新冠肺炎藥物的開發如虎添翼，有機會成為繼瑞德西韋和類固醇藥物地塞米松，急起直追取得美國FDA緊急使用授權的台灣之光。