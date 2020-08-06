美台長期技術交流 抗疫合作勝出關鍵

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）近期率團來台，將促進美台對抗全球新冠疫情方面的合作。台灣除了今年來防疫成績亮眼之外，長期以來生技醫藥領域與美方密切的技術交流，是台美能很快建立信任的重要基礎。

美國在台協會（AIT）指出，艾薩此行參訪將由美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官米契爾．沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長布萊恩．哈里森（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任蓋瑞特．格里格斯比（Garrett Grigsby）及其他政府成員陪同。訪台期間，艾薩也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計畫的學友發表大型演講。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台美雙方的交流早在兩年前就已開始，我方當時曾經前往美國衛生部進行訪問，今年4月27日雙方也曾有視訊會議，讓美方了解台灣防疫情況。

專家指出，台美生技醫藥交流一向很密切，台灣的生技產業不論是人才、技術、法規制度與資本市場的遊戲規則都有很大的相似性。

生技產業 疫情 美國在台協會

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