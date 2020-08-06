美醫療物資夥伴 我有望入列

美國疫情告急，40年來美最高層級官員訪台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（5）日表示，美國醫療戰略物資將尋找信任合作夥伴，台灣有機會成為全球醫療設備及關鍵技術的「可靠供應者」。業界指出，台灣在檢測、口罩領域可率先援美，疫苗、新藥則可望技術合作。

美國衛生部長長艾薩（Alex Azar）近日將率團訪台，旨在強化台美防疫及醫衛合作，據悉，也將深入洽談台美防疫與有關產業合作。業界認為，此舉將有助於台灣成為美國在亞洲的防疫產業基地。

美國在台協會（AIT）昨日發布艾薩來台消息，除晉見蔡總統，拜會外交部長吳釗燮外，另一重點是拜會陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與國內醫療衛生專家對談。

陳時中表示，美方此行前來，將與台灣交流防疫措施、全球衛生合作及美台夥伴關係。美國感受到醫療戰備物資，須找到能夠信任的友邦來供應，以滿足衛生安全的維持。這視同將台灣列為全球醫療設備及關鍵技術的可靠供應者，對台灣在衛生及醫藥上有很大的助益。

台灣今年除了透過公衛防疫措施有效控制本土確診病例之外，在口罩、快篩試劑、藥物到疫苗等四大產業的發展，也各自展現活力，未來可望啟動與美方的防疫物資互惠交流，對產業而言，將是一項大利基。

新冠快篩試劑方面，若需銷美則需要緊急授權(EUA)，國內核酸PCR檢驗試劑廠商中，已拿到認證的有瑞磁、亞諾法等多家公司。正申請EUA包括普生，和將申請的泰博、寶齡，都可望加速獲准。

口罩廠商包括恆大、敏成、南六和康那香，其中恆大和南六針對熔噴不織布，目前都在與美系客戶洽談出貨訂單；敏成則計畫赴美設廠，若選址確定後，預估三到六個月即可完成建廠並開始投產。

新藥部份，國鼎、藥華藥、生華科、逸達等新冠肺炎新藥，有的被美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）推薦，也有的已向美食品藥物管理局（FDA）申請進行人體臨床試驗。

疫苗方面，高端、國光已相繼獲得美國國家衛生研究院（NIH）新冠疫苗技術授權，聯亞生技集團總部設在美國，與美有多項研發合作；台康有望獲國際大廠授權生產新冠疫苗，在國際疫苗供應鏈將扮演重要角色。