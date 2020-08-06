名家觀點／責任投資 樹立典範

全球永續投資聯盟 (GSIA)2018年調查報告指出，全球已有31兆元資金投入責任投資，每年複合成長率高達13.8%。責任投資已成為全球投資顯學，這是「歷史的必然」與「不得不然」。

遠見創辦人高希均曾說「一個永續的優質企業以前只要爬一座大山，現在要爬二座大山，一座是EPS每股盈餘、一座是CSR企業社會責任」。對擁有龐大資產的國泰人壽來說，第二座大山從另一個角度而言就是責任投資，是我們責無旁貸的使命，因此是「歷史的必然」。

2001年美國史上最大破產弊案恩隆、2002年的世界通訊隱瞞虧損，令全球譁然；接著2008年金融海嘯爆出過度投資、浮濫授信及複雜的衍生性商品所引發的連鎖效應，讓金融機構重新省思責任投資的重要性；但更重要的轉變是2015、2016年起，國外具公信力調查報告陸續提出，善盡ESG的企業財務報表相對穩健而投資人願意給予較高的本益比，在正面效益的推波助瀾之下，責任投資成為主流趨勢，這是「不得不然」。

隨著歐美機構投資人倡議下，亞洲2014年起由政府主導下，已有八國提倡盡職治理，如今機構投資人不再以單純利潤為導向，督促被投資方看重ESG，也參與國際重大議題共同倡議。迄今，全球已逾3,000金融構機參與聯合國責任投資原則，總管理資產超過103兆美元。

台灣不是聯合國成員，但國泰人壽自2015年即自發性投入責任投資並自行遵循聯合國責任投資原則、2016年遵循聯合國永續保險原則，而且不只是獨善其身，也邀請上下游供應商共同重視ESG。

此外，國壽是全台第一家推出《ESG 風險審核程序》的金融機構，將「負面/排除性選股」與「ESG 整合」串接並連結投資決策流程，自2017年起每年出版盡職治理報告、2020年加上責任投資報告，為台灣保險業首家完整揭露相關作為的業者。

壽險業核心職能是投資，穩健投資才能對客戶長期給付承諾不打折，在做責任投資除思考「負面表列清單」，以國壽來說不投資未積極轉型為再生能源發電的燃煤電廠、賭博色情業等具高度環境、社會風險的產業，我們更重視企業是否能落實ESG，因為重視ESG的企業會辨識與其產業核心競爭力攸關的重大性議題，提前覺察風險與機會並採取因應作為。如台積電本身雖然是高耗水企業，但「一滴水用3.5次」，展現優異的水資源管理能力，投資人亦可放心投資。國壽透過ESG風險審核程序，區分排除名單、關注名單（有改善空間）與可投資名單，隨時監控變化，一旦惡化必須立即出具評估報告，並採取風險管理措施，每年9月再進行全面性ESG風險檢視。

此外，我們也積極投資太陽能電廠、水資源或與政府合作公共建設等「主題式投資」。因台灣是全球排名第18名的缺水國家，近年來乾旱暴水頻傳，我們2016年就開始投資水資源、汙水處理、回收民生回收水再利用為工廠冷卻清洗等，報酬率接近5%，且其特性適合保險業長期資金投入，符合保險業資金運用的精神，實現讓環境和經濟「雙贏」。

責任投資不可能一步到位，逐步檢視再觀察國際趨勢檢討，對有機會改善的企業會透過議合方式去溝通影響，繼而改變企業的ESG作為。身為產業龍頭的國壽，在責任投資中責無旁貸地扮演永續領航者，也自我承諾與台灣這塊土地共榮共好。

（本文由國壽總經理劉上旗口述，記者葉憶如採訪整理）