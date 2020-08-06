外資單月淨匯入9億美元

近期「二十不惑」與「三十而已」兩檔以年齡為主題、女性為主角的陸劇在網路上熱播，從剛入社會打拚的年輕女生，談到30歲女性人生節點上面臨家庭、事業、愛情上的種種波折，寫實的劇情引起觀眾廣泛共鳴及熱烈討論。在中國大陸，此種泛指20歲至40歲年齡段、高學歷城市女性的「小姐姐經濟」，不僅是熱門影視題材，也崛起成為了一個新的消費主題。

2020-08-05 17:52