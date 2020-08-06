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外資單月淨匯入9億美元
金管會昨（5）日公布最新外資匯出入統計，7月外資持續淨匯入9.28億美元，約新台幣270多億元，但匯入金額明顯比6月的41.34億美元少很多。
金管會表示，7月1日到30日，一般外資淨匯入約9.34億美元，陸資淨匯出約0.06億美元，整體外資淨匯入9.28億美元。
金管會資料顯示，1月外資淨匯入12.896億美元，新冠肺炎疫情衝擊台股，2月外資轉呈淨匯出38.97億美元。3月外資持續淨匯出，金額明顯擴大到103.956億美元，4月仍淨匯出，金額縮小到4.284億美元，但5月再度擴大匯出33.93億美元；在連續四個月淨匯出後，6月外資終於轉呈淨匯入41.34億美元。7月外資持續淨匯入，但匯入金額明顯縮小，不到10億美元。
今年1月1日到7月底止，一般外資累計淨匯出117.43億美元，陸資累計淨匯出約0.19億美元，整體外資淨匯出117.62億美元，約新台幣3,400多億元。根據金管會資料，去年一年外資淨匯入高達158.85億美元，創近五年來外資單年最高淨匯入金額。今年2月受肺炎疫情恐衝擊全球經濟等影響，外資終止連五個月淨匯入，轉呈淨匯出，6月外資才再度回頭，7月持續淨匯入。
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