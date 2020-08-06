外匯存底大增 寫三紀錄

中央銀行昨（5）日公布外匯存底，刷新三項歷史紀錄。其中7月外匯存底4,961.71億美元創下新高，較6月大增74.8億美元，並即將突破5,000億美元大關；另外，外資持有國內股票、債券等新台幣資產市值合計4,949億美元，約當外匯存底的99.7%，金額與比率雙雙締造新猷。

美元轉弱加上台股強漲，新台幣匯率昨日偏升，最高升抵29.34元，終場則在中央銀行尾盤作價下，升值金額縮至3.3分，收29.506元，總成交量萎縮至10.045億美元。匯銀主管指出，外資偏向匯出，與出口商拋匯形成對作，但市場交易清淡。

央行外匯局局長顏輝煌昨日指出，7月外匯存底大增主要有三個原因，包括歐元等貨幣對美元升值、外匯存底投資運用收益及資金大量匯入，導致外匯市場過度波動，央行進場調節。據統計，7月歐元大升5.8%，創下十年來單月最大升幅，英鎊也升值6.9%，日圓、澳幣也分別上漲3.1%與4.9%。

圖／經濟日報提供

央行資料顯示，7月底外資持有國內股票及債券，加上新台幣存款餘額共4,949億美元，單月暴增665億美元，占比增加12個百分點至99.7%，金額與占比雙雙創下歷史新高。

外資持有新台幣資產暴增，顏輝煌說明，外資7月買超台股僅72億元，金額不算大，但股價指數當月上漲1,043點，漲幅高達8.98%，外資持有台股市值因而大舉膨脹。不只如此，外資大舉加碼台積電，持股比率高達76%，台積電7月漲勢驚人，單月股價從6月底的313元，漲至7月底的425.5元，上漲112.5元，漲幅高達35.94%。

換言之，外資因大買台積電而賺飽飽，持有的新台幣資產大舉膨脹，約當外匯存底比重也隨之暴增。對此，顏輝煌指出，外資持有韓國股票、債券市值，約當外匯存底比重長期都在100%以上，6月底高達138%。

金管會公布，7月外資淨匯入9.28億美元，不過該統計未包含外資盈餘與股利匯出，央行統計，7月外資盈餘與股利匯出約14億美元。