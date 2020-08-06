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美QE效應 各國央行買匯阻升
美國無限量QE（量化寬鬆）使市場資金淹大水，各國央行被迫買匯阻升，墊高外匯存底水位。中央銀行昨（5）日公布，7月外匯存底激增74.8億美元，為近十年來單月最大增幅，我外匯存底餘額升抵4,961.71億美元，僅次於中國大陸、日本、瑞士，蟬聯全球第四大。
根據央行提供資料顯示，不只台灣，近期許多國家都有外匯存底大增情況，舉例而言，瑞士6月外匯存底暴增484億美元至8,961億美元。瑞士央行先前表示，外匯干預對瑞士是「至關重要」的政策工具，外匯存底大增，顯然是瑞士央行大量買進外匯阻升本國貨幣所致。
另外，大陸6月外匯存底3兆1,123億美元，月增106億美元；新加坡6月外匯存底3,094億美元，月增114億美元。
主要貿易對手韓國7月外匯存底也增加57億美元至4,043億美元；印度7月24日外匯存底為4,805億美元，月增129億美元。
對於各國央行大買匯、墊高外匯存底水位，央行外匯局局長顏輝煌昨日分析，主要是美國QE產生的外溢效果。
美國執行量化寬鬆政策，會使大量熱錢在全球亂竄，進而衝擊各國金融穩定；為穩定匯率，各國央行只好買進外匯阻升，避免本地出口商受到劇烈衝擊。
至於近期匯入的外資是否乖乖投入股市，顏輝煌強調，央行隨時都在關注，外資匯入就是要買股票，賣股票就得匯出。
顏輝煌還說，央行必須維持市場秩序，因此，在匯市力道過於單邊、出現失序之虞時，央行會進場維護秩序並提供充分流動性。
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