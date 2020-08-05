用電大戶注意！能源局：用電大戶條款預計2021年起上路

「用電大戶條款」草案近日將進行第二次預告，經濟部能源局今（5）日指出，若預告期間30日內沒有重大變化或意見分歧，將會接續公告、核定，最快11月走完法制流程，預計2021年1月1日正式上路。

能源局表示，第一次「用電大戶條款」草案預告在4月截止後，因各界意見分歧，開了七場座談會，並修正草案方向；目前與各界溝通順利，若預告期間沒有重大變化，基本上會接續公告核定，並從明年起實施。

能源局說明，新版草案主要有四方向調整，一、維持契約容量5,000瓩以上的電力用戶，但加入「二年後」檢討適用對象門檻，將參酌實施成效，評估擴大適用對象的級距和影響程度。二、維持五年緩衝期，但將訂定分年目標，例如三年內完成50%，五年完成100%，以確保穩定政策落實。

三、針對法規上路前已經設置綠能的用電大戶，其義務量可享折扣。能源局說明，針對用電場所屋頂已設置或出租的案例，得以其裝置容量扣抵義務量，最高可抵20%；折抵後，還可適用三年內義務量再打八折、四年內義務量再打九折等早鳥優惠。

四、將按照各類再生能源容量因數，分別計算購買綠電額度，例如太陽光電1,250度，相當於陸域風電2,500度、離岸風電3,750度。能源局表示，此項調整是為回應各界建議，考量各類再生能源容量因素差異，以綠電額度參數回歸所選購的再生能源類別計算。