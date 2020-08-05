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搶香港高階專業人才 國發會擬擴大對外人租稅優惠

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國發會主委龔明鑫今（5）日表示，為提高特定專業人才來台誘因，國發會現與財政部研商，擬將外國特定專業人才薪資所得超過300萬元部分享有折半課稅之優稅，由現行3年延長為5年。若立法院下會期修法通過，所有國家都適用，包括港澳特定專業人才。

為強化我國強化延攬人才作為，國發會將啟動《外國專業人才延攬及僱用法

》（簡稱攬才專法）修法工程，包括將鬆綁租稅優惠措施，吸引特定專業人才來台，力拚今年9月送立法院審查。

香港近期因港版國安法事件，各國爭相爭取香港高階專業人才，台灣也加入搶香港人才之行列，首要是鎖定吸引外國特定專業人才。龔明鑫也坦言，外國符合特定專業人才標準人數較少，較不會衝擊到國內一般就業市場，台灣社會也較有共識，因此先從鬆綁外國特定專業人才來台著手。

因特定專業人才多為創業家或高階主管，薪資相對高，而台灣高租稅負擔一直為外界被詬病，認為難以爭取特定專業人才來台工作或永久居留，因此，國發會主動與財政部研商，希望進一步放寬外國特定專業人才租稅優惠。

根據現行攬才專法第9條規定，外國特定專業人才首次核准來台工作，且薪資所得超過300萬元起3年內，享有超過部分折半課稅之優惠。舉例來說，某外國特定專業人才年薪400萬元，只要350萬元納入所得課稅，為期3年。

龔明鑫表示，目前外國人要取得永居是要5年，因此思考將上述租稅優惠延長至5年，但不會下調300萬元的薪資所得門檻。

若這項租稅優惠鬆綁獲得立法院審查通過，目前拿到國發會核發的「就業金卡」的950位外國特定專業人才，將是首批受惠者。

龔明鑫表示，若要擴大外國特定專業人才租稅優惠，須修改攬才專法。國發會現已凝聚各部會意見，並進入收尾階段，預計在向政院報告後，希望送立法院下會期審查。

國發會為通盤鬆綁外國人才來台及留台工作及生活的法規限制，制訂《外國專業人才延攬及僱用法》，並於2018年2月8日實施；最快今年下半年將再次修法。

國發會 薪資 立法院

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