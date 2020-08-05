區塊開發規則年底揭曉 選商擬延後至2022年Q2

離岸風電區塊開發規則將在年底定案，能源局今（5）日舉辦產業座談會，說明規則調整三大方向。一、原訂2021年啟動選商，將延至2022年，二、原規劃前五年分三期釋出容量，改為「2GW、3GW」分兩期釋出，三、國產化項目延續既有27項要求之外，將再新增相關項目。

經濟部離岸風電第三階段區塊開發，規劃在2026年至2035年十年，每年釋出1GW容量，累計10GW，並先辦理前五年的5GW容量分配作業。能源局繼6月公開初步期程及選商方案後，今日舉辦第二次產業座談，公告新版的遊戲規則，預計今年底定案。

能源局指出，原規劃從2021年第2季起，連續三年以「1GW、2GW、2GW」的容量分三期釋出；不過，統整各界意見後，將新版方案調整為「2GW、3GW」分兩期釋出，第一期的選商期程也延後至後2022年第2季啟動，讓業者有足夠準備時間。

能源局說明，第一期為2026-2027年併網的風場，共2GW，將在2022年第2季選商；第二期為2028-2030年併網的風場，共3GW，將在2024年第2季選商。前五年（2026年至2030年）內，單一開發商至多以2GW為上限。

能源局表示，須先取得環評初審建議通過或是有條件通過，且自有資金達投資額5%以上得以報名，選商方式採「先資格審查，後價格評比」，審查項目包括技術能力、財務能力、國產化承諾；達60分則可進入價格評比。

能源局說，區塊開發競標價格將設定上限，採最低價格者優先；若價格相同，則以資格審查較高者為優先；若價格相同且資格審查同分，則會以抽籤方式決定。

此外，能源局仍設有單一風場分配上線，為延續現階段已投入的國內產業能量，考量國內製造業、海事工程產業及基礎設施等面向的量能，各期單一風場容量分配以0.5GW為上限，且風場可拆案申請。