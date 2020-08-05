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Q2創投爆發 KPMG：上半年全球募資活動超越去年同期

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

安侯建業聯合會計師事務所今（5）日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告，分析全球創業投資的最新趨勢，報告顯示，在2020年第2季，全球風險投資總額達到了629億美元，今年上半年的全球募資活動遠遠超前去年同期水平。

報告指出，今年第2季創投交易在美國保持相對穩定，由自動駕駛公司Waymo所募集到的30億美元巨額融資引領；加拿大也吸引了幾件強大的醫療科技、生物技術和教育科技類投資，包括生技公司AbCellera募集了1.05億美元，加拿大留學申請平台ApplyBoard獲投7,500萬美元，進而將公司推升成為了獨角獸的階段。

若回顧今年第1季表現，報告指出，亞洲的創投市場受到新冠肺炎直接衝擊，導致整體投資額大幅下滑，跌至近12季以來的最低點。第2季創投能量復甦後，亞洲前五大投資交易案皆為中國大陸企業，其中包括在生物技術領域。

報告指出，印度也是投資者在亞洲的焦點市場，今年第2季還有Facebook對印度最大的電信公司Reliance Jio進行的57億美元巨額股權投資；香港證券交易市場方面，亦有出色的表現，吸引了大型互聯網公司京東和網易的二次上市，網易通過二次上市籌集了27億美元，京東籌集了近40億美元。

報告指出，全球許多投資都將第2季將重點放在自己原有的投資組合上，並以推升上市為目標，但由於新冠疫情和美國秋季總統大選的到來，許多公司將IPO計劃推遲到2021年，創投也意識到延遲上市可能意味著需要額外的資金。

安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，儘管全球範圍內的早期新創將可能持續較難募資，但是緊跟趨勢的公司，例如遠端工作、電子商務、大健康和生物技術仍可以看到投資人的興趣上升。

郭冠纓分析，在過去幾個月中，世界各地的人們和企業被迫採用數位方案，包括遠端工作、購物、銀行、醫療保健、外送服務等，疫情加速了許多地區的數位化變革，此一趨勢將對消費者和商業行為產生長期的影響與改變，亦可能有助於推動創投投資。

創投 疫情 募資

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