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史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表 看了讓人好心驚

南山人壽用愛圈近距離 為爸爸的健康把關

文 / 華國玉

圖／南山人壽 提供
圖／南山人壽 提供

南山人壽於父親節前夕，規劃「用愛為爸爸圈住健康」的保戶關懷活動，特製專屬的健康量尺，透過每周定期幫爸爸簡單量腰圍的小舉動，拉近親子距離；更希望藉此提醒子女對爸爸付諸關心，同時增加對親人身體健康的了解。

南山人壽日前於官網進行線上調查，共完成15,462份調查，調查時間為７月1日至７月24日止，參加者的爸爸，年齡主要介於35歲至76歲。調查顯示，爸爸的平均腰圍是87.24公分，但高達三成(33%)的爸爸腰圍過粗，超過標準值90公分。若以年齡層相較，「56歲」是一明顯的年齡界線，56至75歲的平均腰圍均略高於平均值。此次調查結果相當程度與衛福部國民健康署過去公布的調查結果大致相符。

南山人壽表示，根據國民健康署的資料，「代謝症候群」是現代人的健康大敵，但卻沒有明顯的症狀可輕易察覺，「腰圍過大」便是其一之診斷標準，男性腰圍大於90公分、女性大於80公分即代表腹部肥胖，反映出內臟脂肪堆積，影響身體代謝功能，使得罹患心血管疾病和糖尿病風險的機會上升。

南山人壽建議爸爸們，若長期忽視身體及健康數值的變化，很容易各式疾病找上身，但慢性病早期症狀不易察覺，因此建議國人從日常生活開始做起，培養健康飲食與規律運動的習慣，並透過定期檢測、體重控制和遠離菸酒等良好的生活習慣，達成健康樂活的目標。

父親節將至，南山人壽提醒爸爸們可運用外溢保單促進健康；同時也可從自身家庭責任檢視保險保障，依照不同人生階段提早規劃，為自己及家庭奠定穩固根基，才能不必擔憂風險來襲。

南山人壽保險業務員、電洽24 小時客戶服務中心0800-020-060，或至南山人壽企業網站查詢。

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