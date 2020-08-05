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全球仍為疫情奮戰 KPMG報告顯示創投展現復原力

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

KPMG發布「創投脈動：全球創業投資分析」報告顯示，在2020年第2季，世界各地仍持續在面對新冠肺炎疫情帶來的挑戰，包括嚴重的經濟動盪、失業率的急速攀升，旅行和交通運輸限制，以及許多行業持續停工的影響，好消息是，創投市場持續顯示出一定的復原力，尤其是在美國和歐洲。

根據KPMG的報告指出，與2019年相較，今年上半年的全球募資活動遠遠超前去年同期水平。雖然預計將不會超過2018年破紀錄的募資水平，但這樣的趨勢對全球創投市場長期而言是個好兆頭。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，儘管全球範圍內的早期新創將可能持續較難募資，但是緊跟趨勢的公司，例如遠端工作、電子商務、大健康和生物技術仍可以看到投資人的興趣上升。

郭冠纓分析，從正面的角度來看，在過去的幾個月中，世界各地的人們和企業被迫採用數位解決方案，用於遠端工作、購物、銀行、醫療保健、外送服務等。疫情加速了許多地區的數位化變革，此一趨勢將對消費者和商業行為產生長期的影響與改變，亦可能有助於推動創投投資，特別是對於在創新方面落後，現在已經意識到變革的迫切需求的傳統產業。

創投 募資 疫情

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