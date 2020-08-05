受惠新科技應用與全球供應鏈重組 電子產業成長可期

這次新冠肺炎全球大流行，不僅造成數十萬人喪生，也讓全球化的經濟陷入重挫，整個企業營運模式與生活習慣都面臨調整與改變，加上美中對抗造成全球供應鏈的大調整，為全球帶來一個和以往完全不同的發展格局。富邦證券表示，面對這樣重大的疫情，催化許多新科技應用尤其是雲端網路的快速發展，而全球化供應鏈二分為「去中化」與「去美化」，也讓近十年積極轉型的台灣電子產業得到以往難得的發揮機會，未來台灣將展現出和以往不同的科技競爭力，電子產業將受惠新科技應用與全球供應鏈重組，產業成長可期。

新冠肺炎對全球經濟的衝擊與影響程度，主要因防疫而採取的封城及關閉邊境等措施，造成人員流動受限，也因此像觀光旅遊及商務活動都受到很大的影響。雖然歐美及中國大陸現階段均已逐步解封，不過整體全球的交通運輸距離疫情前的水準，仍有很大的差距。

根據IMF的資料，相較於2008年的金融海嘯，這次新冠肺炎疫情對全球經濟的殺傷力更大。富邦證券表示，這次疫情不僅衝擊美歐等先進經濟體，對於新興經濟體同樣造成嚴重影響，金磚四國中除中國仍能勉強維持正成長外，印度、巴西、俄羅斯都落入衰退，東協五國、中東及南非等地區國家也同樣陷入經濟衰退，預估全球超過九成以上的國家經濟都陷入衰退，是一次全球性的經濟災難。

不過值得注意的是台灣在上次金融海嘯時期，同樣遭受衝擊而落入經濟衰退窘境，而這次與全球同樣面臨疫情影響，卻繳出與過去金融海嘯台灣GDP負成長1.6%完全不同的表現，雖然經濟成長趨緩，但仍能力保不失，由此可見台灣的經濟結構已轉型升級，展現出與以往不同的經濟韌性。

面對這次疫情，美國聯準會自三月起無上限QE，將資產規模一舉從4.1兆美元拉升突破7.1兆美元，短短兩個多月內就釋出高達三兆美元的資金，對比2008年金融海嘯後，聯準會五年三輪QE，對市場挹注3.9兆美元，此次FED QE規模之大、速度之快，史無前例。富邦證券表示，在各國央行大量寬鬆貨幣政策下，壓縮了固定收益工具的收益率，龐大的資金外溢效果將使得資產市場的風險偏好度增加，推升股票市場的活絡。可發現今年以來美股標普500仍然是呈現下跌走勢，那斯達克指數則是上漲18%。

根據財星（Fortune）統計，今年1-6月標普500指數成份股表現最佳的前十大股票，有四檔是屬於網路及雲端企業（Amazon、Paypal、eBay及ServiceNow）。那斯達克指數成份股市值至少超過一百億美元的企業，上半年股價漲幅前十大股票，高達六檔都是雲端與網路商業公司。從標普500指數與那斯達克指數今年上半年的股價漲幅領先的個股表現來看，雲端企業商機已逐漸成為這波市場的主流。

而這次疫情催化的新科技應用，也可以從這二個面向來說明，首先因為新冠疫情促使企業增加視訊會議及員工居家上班的比重，而學校也採取線上教學，帶動相關NB、平板、網路通訊及影像傳輸等遠距商機。其次是疫情的發展也改變了許多生活方式與習慣，保持社交距離成了重要規範，在家購物、娛樂的零接觸經濟與外出保持距離的非接觸感測都成為後疫情時代的重要商機。

隨著5G的開展下，可以預期透過智慧物聯網（AIOT）的應用也將更加多元，包含零售消費、家居生活、企業的智慧製造、遠距醫療與交通系統等，都將逐步導入，商機發展是以千億美元計算。由於智慧物聯網涵蓋了大量的軟硬體設備、網路通訊，這當中對於半導體、各種感測器等各式電子零組件，還有網通設備、伺服器等產業的需求，必然隨著市場商機不斷增加而提升。

根據報告資料顯示，目前全球雲端服務市場規模約2500億美元，從明年開始整個雲端服務市場規模成長速度會加快，預估到2024年整個雲端市場將會突破五千億美元，達到現在的倍數，成長的速度相當驚人。

面對各項雲端服務的流量需求，再加上今年 5G 題材發酵，資料中心持續建置，將帶動伺服器與網通設備的需求，就以伺服器的市場來看，預估全球伺服器市場規模將從今年的770億美元，成長到2024年的900億美元，雖然整體經濟復甦的腳步仍然緩慢，但是新科技應用的發展卻早已經啟動。

這次新冠疫情的確造成中國與美國的對抗進一步升高，也讓原本有機會在今年稍微和緩的全球供應鏈調整加速進行。

富邦證券指出，自2000年開始的全球化時代的商業模式，是自2001年中國大陸加入WTO之後展開，中國大陸快速成為世界工廠，到2018年為止，中國大陸的製造業產值已遠超過其它工業先進國家，相當於美國、日本與德國三大製造強國的總和，雖然中國製造的技術水平相對較低，多集中在民生消費品，但是隨著大陸企業的升級，在全球科技供應鏈的角色也愈來愈重要。隨著中國大陸土地及勞工成本增加，加上自2018年起的美中貿易戰，及這次疫情造成的供應鏈斷鏈危機，迫使跨國性企業必需改變以中國大陸為主要生產基地的全球供應鏈政策，全球製造業面臨重組，轉變成製造業的區域化與在地化。

而以往的全球化時代，台灣的企業與資金蜂擁到中國大陸投資，所以整個台灣產業與經濟相對表現就比較沈悶，不過近年台商回流，民間投資穩定成長，尤其是電子零組件(半導體)產業投資金額不斷攀高，台灣的產業結構開始出現轉型。

台灣製造業固定投資金額從十年前的7859億元，持續穩定成長，其中又以電子零組件(半導體)最高，占整體製造業投資比重由十年前的59%，至去年已提升至65%，也推升整體製造業的固定資產投資金額逼近1.5兆元。這也造就現階段台灣在半導體等相關電子零組件的產業競爭力大幅提升。

從產值來看，電子零組件(含半導體)的持續投資，也使得台灣半導體與電子零組件的產值這十年來不斷成長，成為全球重要的電子元件供應鏈夥伴。過去台灣仰賴的是電子五哥所代表的硬體資訊代工產業，台灣接單、大陸生產出口到全球各地。現在台灣靠著製程技術領先全球的半導體晶圓代工產業，帶動電子零組件產業逐漸在全球科技供應鏈上占有一席之地，整體產值連年增長，也逐漸超越資訊硬體產業，成為台灣經濟發展成長的動能。

富邦證券表示，在這次美中對抗及新冠疫情衝擊下，全球化時代的商業模式已逐漸瓦解，取而代之的是一個區域化、在地化的經濟新局。美中對抗將讓台灣的IC設計、電子零組件及網通設備產業得到更多的市場切入機會，5G行動通訊與AIOT(智慧物聯網)這些新一代科技對於半導體與相關電子零組件與高附加價值的網通設備、工業電腦及伺服器需求不斷提升，台灣在這些領域都極具國際競爭力，後續的發展潛力值得期待。