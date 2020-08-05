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無薪假人數持續攀升 逾八成職場爸爸擔心中年失業

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

受到疫情影響，無薪假人數持續攀升，根據yes123求職網今（5）日公布的最新調查發現，對於目前的職場經歷，有逾八成的職場爸爸透露，「會擔心」中年失業的問題，比例不但高於去年的77.4%，更創下2014年調查以來的新高。

此外，該份調查還顯示，「職場爸爸」自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在76.8分；其中甚至有一成五，自認疲勞指數達到「100分(滿分)」的狀態，亦有高達86%的職場爸爸想離家喘息。

普遍來說，今年職場爸爸既 憂心收入減少，陪小孩的時間也不夠，更要擔心自己過勞。

若以行業別交叉分析，職場爸爸「生活疲勞指數」的前5名，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(82.7分)、「科技資訊業」(81.4分)、「金融保險與會計統計」(79.6分)，以及「醫護與生技」(78.5分)、「大眾傳播與公關廣告」(77.3分)。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，當生活中有了小孩後，雖然是「甜蜜負擔」，職場爸爸卻更擔心工作壓力、工作時間，是否導致家庭和事業失衡，甚至影響親子關係。除此之外，若不幸遇上「長期凍薪」的窘境，還要想辦法應付生活開銷、房貸、車貸，經濟壓力將如影隨形。

加上可能還要照顧長輩、負擔孝親費，以及關心配偶身心狀況，體恤另一半處理家務或同樣上班的忙碌，也讓職場爸爸成為苦命的人生「三明治族」或「夾心餅乾」：同時兼顧父親、兒子與丈夫三種身份。

楊宗斌建議，不論是透過政府或企業力量，都要從照顧「員工全家人」的角度出發，打造對職場爸爸更為友善的工作環境，並協助他們投入「在職進修」，學習第二專長，減少中高齡失業的焦慮感。

楊宗斌還認為，其他像是落實生養育補貼政策、員工福利，除了保障工作權益外，甚至提供像是「購屋安家」的協助。如果能減輕職場爸爸負擔，無後顧之憂後，才有助生養育意願的增加；更長遠來看，解決少子化問題，提升未來勞動力與國家競爭力。

「職場爸爸疲勞指數調查」是由yes123求職網於2020年7月8日到7月23日，以網路問卷進行抽樣，調查「有小孩且有工作的」男性會員，有效問卷共1,190份，信心水準為95%，誤差值為正負2.84%。

職場

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