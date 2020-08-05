台股為何強勁？財長蘇建榮：有兩因素
國安基金7月15日召開例行委員會議，決議繼續授權護盤，股市高點國安基金還要護盤，打破慣例。財政部長蘇建榮今（5）日接受媒體人周玉蔻專訪，首度提及國安基金高點護盤，他表示，股市雖然因為資金行情維持「萬二」，但各國經濟仍嚴峻，不可預知的風險仍高，因此委員會議才會授權繼續護盤。
周玉蔻也詢問，全球經濟不景氣、唯獨半導體產業強勢，為何在經濟萎縮的情況下，股市卻又大好，台股表現也強勁？
蘇建榮回應主要有兩因素，一方面是在疫情階段，網路交易、視訊會議等需求加持，高科技產業需求反而暢旺，而這些產業占台股權值頗重；另一方面就是資金行情，受到美國貨幣寬鬆政策、降息影響，資金往亞洲市場來，帶動資金行情。
蘇建榮今早接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，周玉蔻詢問，國安基金在股市高點仍未退場，這樣合理嗎？
蘇建榮對此表示，今年狀況與往年不同，受到疫情影響，股市雖然因為資金行情維持萬二，但各國經濟狀況仍嚴峻，這種情況下，不曉得股市會如何變化，且資金行情來得快去得快，未來無法預測的風險很高。
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