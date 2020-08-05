拚第4季掛牌！八貫上市案獲證交所審議通過

國內TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料大廠八貫（1342）不畏疫情，今年營運逆勢突圍，6月底公司遞件向主管機關申請上市，昨（4）日獲得證交所審議通過，預計第4季掛牌。

台灣證交所上市審議委員昨天召開有價證券上市審議委員會，通過八貫初次申請股票上市案。公司目前資本額為6.2億元，按照進度，預計第4季可望順利掛牌，主辦承銷商為富邦證券。

八貫是少數同時擁有TPU二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，生產包括航太、救生等特殊的機能性布料，以及醫療床、露營睡墊、醫療管材等成品組件，主要客戶包括法國航太設備大廠賽峰集團（SAFRAN）、歐洲潛水設備商VIKING、美國最大戶外用品商CASCADE等歐美大廠，為國內少數橫跨航太與醫療等兩大專業領域的供應商，公司九成以上營收都是外銷出口。

今年因為疫情關係，八貫像是醫療級氣墊床等醫療類產品訂單大增，八貫今年上半年營收7.22億元，比去年同期逆勢成長11.1%；第1季稅後純益5,910萬元，更比去年同期大幅成長71.3%，換算每股純益已達0.97元。

八貫獲利表現穩定且出色，根據修正後的股本計算，過去三年每股獲利分別為2.20元、2.80元和3.08元。

八貫三大產品線，去年以戶外類占營收比重最高、占57％；其次是醫療類30％，第三是救生類11％。今年因為疫情關係，醫療類產品訂單大增，公司預期今年全年醫療比重將大幅提升。