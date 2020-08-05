快訊

艾未未「炸彈簡史」：倫敦戰爭博物館的戰慄藝術展

獨／好友爆羅霈穎對酒精過敏 曾因誤喝送醫院急救

拚第4季掛牌！八貫上市案獲證交所審議通過

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

國內TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料大廠八貫（1342）不畏疫情，今年營運逆勢突圍，6月底公司遞件向主管機關申請上市，昨（4）日獲得證交所審議通過，預計第4季掛牌。

台灣證交所上市審議委員昨天召開有價證券上市審議委員會，通過八貫初次申請股票上市案。公司目前資本額為6.2億元，按照進度，預計第4季可望順利掛牌，主辦承銷商為富邦證券。

八貫是少數同時擁有TPU二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，生產包括航太、救生等特殊的機能性布料，以及醫療床、露營睡墊、醫療管材等成品組件，主要客戶包括法國航太設備大廠賽峰集團（SAFRAN）、歐洲潛水設備商VIKING、美國最大戶外用品商CASCADE等歐美大廠，為國內少數橫跨航太與醫療等兩大專業領域的供應商，公司九成以上營收都是外銷出口。

今年因為疫情關係，八貫像是醫療級氣墊床等醫療類產品訂單大增，八貫今年上半年營收7.22億元，比去年同期逆勢成長11.1%；第1季稅後純益5,910萬元，更比去年同期大幅成長71.3%，換算每股純益已達0.97元。

八貫獲利表現穩定且出色，根據修正後的股本計算，過去三年每股獲利分別為2.20元、2.80元和3.08元。

八貫三大產品線，去年以戶外類占營收比重最高、占57％；其次是醫療類30％，第三是救生類11％。今年因為疫情關係，醫療類產品訂單大增，公司預期今年全年醫療比重將大幅提升。

疫情 航太

延伸閱讀

就市論勢／晶圓代工、IC設計 吸睛

世紀鋼可轉債 競拍拍出82%

陸開通北斗三號導航系統 稱邁向航太強國

許璋瑤：台股長期投資殖利率4% 非無基之彈

相關新聞

水庫安全問題再爆爭議 水利署：今年清淤將創歷年新高

針對水庫淤積恐影響水庫營運安全的議題，經濟部水利署今（5）日表示，近年持續加大、加強力道辦理各水庫清淤工作，經統計莫拉克...

我針對陸製鋁箔 展開反傾銷調查

中鋼鋁業公司向財政部關務署申請，針對中國大陸產製進口的「特定鋁箔」進行反傾銷調查，關務署昨（4）...

包商竟來當總座？台船工會看不下去 爆高層官商勾結

不景氣，造船業慘兮兮，台灣造船龍頭台船力拚轉型，基隆廠很可能被潛艦園區取代，上百名員工深怕丟了工作，７月21日總統蔡英文來主持海研一號命名交船，工會率上百人攔路陳情，維安警力遠遠就把人架開，典禮完送走總統，台船董事長鄭文隆鬆了口氣，但難掩愁容和疲憊。

金、銀誰領風騷？瑞銀看白銀旺到明年3月

黃金價格屢創新高，白銀雖然一度走低至24美元，但瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，白銀在9月底前能夠再次挑戰26美元，且在明年3月前保持於高位。

康匠輸出口罩一貫廠 將赴泰國設廠

繼口罩外交後，口罩大廠康匠串連上中下游產業鏈，打造微型一貫廠輸出海外；康匠指出，確定將在泰國設廠，美國、印尼也正在積極接洽中。

星展集團預測台灣經濟展望轉好 估今年不再降息

台灣疫情控制得宜，加上高科技產業表現亮眼，星展集團因而上修台灣2020全年經濟成長率預測值，自原本預估的負1.0%，調整為0%，且認為台灣央行今年不會再降息，將維持現行利率政策。

大數字／石化業產值 連七季下滑

美中貿易戰加上新冠肺炎疫情，重擊國內石化產業，根據工研院產科國際所統計，至今年第2季，國內石化業產值已經連續七季下滑。

財政部充足銀彈 催動產業復甦

由於台灣正面臨全球經濟劇烈變動及供應鏈加速重整的局面，公股行庫此次配合在5+2產業創新的既有基礎上，進一步力挺六大核心戰...

金融國家隊 兆元融資挺企業

新冠肺炎疫情突如其來、席捲全球，台灣幸好防疫部署得當、國內疫情趨緩，財政部領軍九大公股行庫「金融國家隊」推出「兆元振興融...

熱門新聞

傳三星5奈米出問題 高通晶片轉投台積電懷抱

三星5奈米出包 高通急找台積救援

國銀海外分行踩雷 6月驚爆虧損

每月最高4千元租金補貼申請資格放寬 桃市今湧申辦人潮

被檢舉保單借款槓桿操作 這家公司吃罰單

三倍券領券方式放寬了！身分證、戶口名簿也可以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。