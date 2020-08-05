疫情衝擊！ 3成5職場爸爸是家裡「唯一」經濟支柱

受到新冠肺炎疫情衝擊，今年職場爸爸特別「薪」酸。根據yes123求職網調查顯示，有35.8%的職場爸爸透露，目前「不屬於」雙薪家庭，自己一人負擔家計，代表本身是家裡「唯一的」經濟支柱。

此外，調查還顯示，有38.8%的職場爸爸表示，今年因「肺炎疫情」關係，家庭總所得「有」受衝擊減少。

更無奈的是，職場爸爸平均長達4年沒有加薪，多於去年調查的3.6年，創下7年以來的新高；其中甚至有9.6%透露，屬於「10年(含)以上」未調薪了。

本次調查還發現，有54.6%的爸爸坦言，其實目前「沒有」真正自己可支配的零用錢，意謂著收入可能要「優先」全數支付家用。

「職場爸爸疲勞指數調查」是由yes123求職網於2020年7月8日到7月23日，以網路問卷進行抽樣，調查「有小孩且有工作的」男性會員，有效問卷共1,190份，信心水準為95%，誤差值為正負2.84%。